焦磊

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。回望过去一年，我国实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在2022年全国两会之际，人民网《两会“财经眼”》聚焦全国两会期间的热点话题及《政府工作报告》中的重点内容，从经济目标、减税降费、绿色发展、乡村振兴、数字经济等角度，集中采访一批代表委员、权威专家、行业领军者，为推动经济高质量发展献计献策。

“祖冲之二号”和“九章二号”实现量子优越性；“天问一号”开启火星之旅，“羲和号”实现太阳探测零的突破，“神舟十三号”与“天和”核心舱成功对接；“海斗一号”成功实现万米下潜，并完成科考应用……2021年，我国科技创新面向世界科技前沿，支持了探索基础科学和前沿技术，涌现出了一批原创性的重大成果。

科技自立自强，正成为国家发展的战略支撑。今年的《政府工作报告》提出，2021年，国家战略科技力量加快壮大。关键核心技术攻关取得重要进展，载人航天、火星探测、资源勘探、能源工程等领域实现新突破。企业研发经费增长15.5%。数字技术与实体经济加速融合。

多位代表委员、专家学者在接受人民网财经采访时表示，过去一年，我国充分发挥科技创新在推动高质量发展中的重要作用，为社会经济发展源源不断地输送内生动力。展望2022年，我国将以推动科技政策扎实落地为主题，着力突出企业创新主体地位，提升国家科技创新能力。

加强关键核心技术攻关 培育壮大产业发展新动能

“要增强关键技术创新能力。瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。”去年年底，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，提出要加快推动数字产业化。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南表示，过去的一年，我国在关键核心技术攻关方面取得了新突破。以信息领域为例，在信创工作带动下，国产CPU芯片、国产操作系统等数字基础技术已经有了规模化应用，虽然其整体市场比重还很小，但其产品绝对数量已达到了千万量级，这充分显示出我国举国体制和超大规模市场的优势，也表明我国科技创新能力已经有了显著提升。

全国人大代表、海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰表示，关键核心技术的突破是科技创新突破发展的重要落脚点，也是建设现代化经济体系、推动高质量发展的关键。在他看来，助力突破核心技术背后的推动力主要包括国家战略的系统化支持；自主创新的长期性积累；以及科研人员的创新性贡献。

高通公司中国区董事长孟樸认为，展望2022年，以5G、人工智能、物联网、工业互联网、VR/AR、智能网联汽车等为代表的数字经济将继续实现快速增长，整个数字生态产业将因此迎来巨大机遇。

强化企业创新主体地位 加大科技人才培养

“十四五”规划中提出，要完善技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。

科技部部长王志刚曾表示，在2021年国家重点研发计划立项的860余项中，企业牵头或参与的有680余项，占比达79%。我国全社会研发投入中76%是由企业投入的。

企业科技创新主体地位愈显重要，相关创新激励措施也必不可少。

今年的《政府工作报告》中提到，过去一年，企业研发经费增长15.5%。2022年，要加大企业创新激励力度加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策，这相当于国家对企业创新给予大规模资金支持。要落实好各类创新激励政策，以促进企业加大研发投入，培育壮大新动能。

同时，《政府工作报告》中明确，要加快建设世界重要人才中心和创新高地，完善人才发展体制机制，加大对青年科研人员支持力度，让各类人才潜心钻研、尽展其能。

科技部副秘书长贺德方日前也表示，要健全科研人员全职业生涯激励制度。尊重人才的成长规律，实施针对性的支持政策。2021年，国家重点研发计划支持了300多个青年科学家项目，助力青年科研人员领衔挂帅；探索首席科学家负责制，鼓励支持首席科学家团队勇闯科学的“无人区”。同时，改进项目经费管理，让经费为人的创造性活动服务。

深入实施创新驱动发展战略 推动经济高质量发展

“十三五”期间，我国全社会研发经费支出从1.42万亿元增至2.21万亿元。2021年，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出比上年增长14.2%，增速比上年加快4个百分点，延续了“十三五”以来两位数以上的增长态势；研发经费支出与GDP之比达到2.44%，比上年提高0.03个百分点。

研发支出增加，各高技术产业也呈现高速发展态势。

国家统计局局长宁吉喆日前表示，我国创新驱动发展收获新成果，高技术产业快速发展。

2021年，规模以上医药制造业、航空航天及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业增加值分别比上年增长24.7%、17%、18.3%、18%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长了17.2%。

科技改变民生，实现人民群众高品质生活也是科技工作的重要出发点。

过去的一年，中国科技创新领域各项成果持续赋能美好生活，技术研发和成果转化应用不断落地，在疫情防控、保障人民生命健康以及推动绿色低碳发展等方面都取得了积极成效。

倪光南认为，实践表明，随着深入实施创新驱动发展战略，我国产品和服务的国际竞争力也将大大加强，我国实体经济在新时代新格局新征程下必将实现新的飞跃。

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(责编：王连香、吕骞)