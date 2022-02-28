新华社北京2月27日电(记者王优玲、樊曦、苏晓洲、王浡)“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。谋民生之利、解民生之忧，一项项真抓实干的民生举措，彰显温暖人心的民生关怀。

“让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点”。锚定“基本民生”这颗“定盘星”，齐心协力、开拓进取，越来越美好的生活前景正在徐徐铺展。

一步一个脚印，生活更有奔头

春意萌发，白日渐长。湖南省郴州市汝城县马桥镇的姜农们开始为新一年小黄姜种植、储存、销售的生计忙碌。

“我们夫妻每年种植小黄姜20多亩，希望今年还能卖个好价钱。”马桥镇大油头村农民胡清明说，在产业奖补和技能培训帮助下，他家靠种姜不仅早已成功脱贫，还连着三年纯收入超过10万元。

马桥镇的小黄姜好似农家“金疙瘩”，为群众致富搭起“金桥梁”，并辐射带动汝城县其他13个乡镇种植。建立冷链物流集散中心、引入“姜种培育脱瘤脱毒”技术……种植、植保、加工、物流、销售一条龙的现代农业生产方式，使小黄姜逐步提高附加值、保鲜保湿延时存放、实现错峰效益，曾让马桥姜农头疼不已的存贮难、“姜瘟病”、抗市价波动风险能力弱等心头之患，不断得到解决或缓解。

产业振兴是农民增收的有力保障，也是乡村振兴的重要内涵。一步一个脚印，“撸起袖子加油干”，人民生活水平进一步提升，我国发展的基础更牢、条件更优、动力更足。

草原深处，青海省海南藏族自治州贵南县塔秀乡达茫村，牧民尤拉杰家的日子越过越红火。

跟着运奶车出达茫村一路向南，80公里后就到了青海雪峰牦牛乳业公司。几年前在贵南县政府支持下，当地乳品企业雪峰乳业在达茫村建起牦牛鲜奶采集站，产自高原牧民家的绿色奶源在这里汇集、加工，再运往全国各地。

“我们今年再买几头牦牛吧，多赚点牛奶钱。”尤拉杰将新奶桶绑在摩托车上，转头给站在一旁的妻子说。他告诉记者，“家家养牛送奶，平均增收过万元”，牦牛奶产业成为达茫村及附近几个村牧民增收的新渠道。 抓衔接、促振兴，在更高起点谋划高质量发展。党的十八大以来，我国始终把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，从决战决胜脱贫攻坚到全面推进乡村振兴，从实现全面小康到迈向共同富裕，百姓获得感、幸福感、安全感不断提升。

一点一滴改善，公共服务正在优化

从亲水岸线到山城步道，从缓解交通拥堵到老旧小区改造……历时8个月，完善构建111项核心指标，收集居民问卷6万余份、社区问卷1200余份，2021年重庆城市体检工作报告正式出炉。

“了解群众诉求、听取各方意见，我们归纳梳理1.3万条居民开放性提案，建立分类台账，推动限时销号解决，切实解决老百姓关心的事情。”重庆市住房和城乡建设委员会副主任杨治洪说。全国59个城市体检样本城市，停车、出行、物业管理等是共同短板，不断完善城市治理，解决百姓生活中的急难愁盼问题，是回应市民对美好生活新期待的应有之义。

民生一小步，关乎百姓幸福感的一大步。上海闵行区七宝镇秀枫翠谷小区8号楼加装电梯后，原本的“爬楼房”变身“电梯房”，方便居民上下楼。

家住3楼的刘大姐说，她4年前不慎摔倒致残，腿脚无法使力，上下楼梯只能由家人架着身体，一点点挪动腿脚。加了电梯后，难得出一回门的她变得爱出门了。

让“悬空老人”下楼晒太阳不再是奢望；让残疾人、老人出门和回家的路不再坎坷；让社区拥有配套齐全的教育、医疗、养老机构，体育锻炼、文化休闲等设施……这些公共服务范畴，都是人民对美好生活的向往。

近年来，各地、各部门着力补短板、解难题、兜底线，提高公共服务可及性和均等化水平，推进城乡区域协调发展，让全体人民共享改革发展成果。2019年至2021年，全国累计开工改造城镇老旧小区11.5万个，惠及居民超过2000万户。各地顺应群众需要、回应群众诉求，因地制宜增设电梯、停车、口袋公园等配套设施，以及养老、托育、助餐等服务类设施，解决了一批长期困扰群众生活的难题。

真抓实干多举措，持续增进社会民生福祉

就业是最大的民生。快递小哥、外卖骑手、网约车司机……目前我国灵活就业人员已达2亿人，不断健全的社会保障政策正在为新就业形态的工作者带来安全感。

沈萌是浙江省宁波市一名灵活就业人员，2019年怀孕后做起了全职妈妈，去年开了一家母婴产品网店。她近期参加了养老保险，解除了因非宁波户籍而一度参加不了当地养老保险和医疗保险的忧虑。

“政府的暖心举措切实减轻了我的后顾之忧，让我在家安心创业带娃。”沈萌说。去年12月，宁波市聚焦灵活就业人员的痛点难点问题出台相关政策，明确非宁波户籍灵活就业人员可在当地参加养老保险、医疗保险和工伤保险。

织密扎牢保障网，让群众享受更多改革红利。按照《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，“十四五”时期，法定人员应保尽保，实现企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险省级统筹，工伤保险省级统筹更加完善。到2025年，基本养老保险参保率达到95%。

家住湖南省湘潭县城塘社区的88岁老人刘正球，从民政部门拿到智能手环，可在紧急情况下“一键求助”。在“湘莲之乡”湘潭县，为应对人口老龄化上升趋势，当地建立养老服务、特困供养人员一般疾病医养结合、精神疾病康复养老、全失能集中照护、养老服务信息平台等5个为老人服务的中心，建设“党建+莲湘颐老”农村养老服务体系。

保障和改善民生没有终点。迈上新征程，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让人民群众的获得感、幸福感、安全感得到更大提升。

(责编：王震、陈键)