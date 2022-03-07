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交通运输部：进一步强化港口高风险岗位人员疫情防控措施

2022年03月07日15:52 | 来源：人民网
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人民网北京3月7日电 （记者王连香）近日，交通运输部修订完善了《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第九版）》（以下简称《指南》），进一步细化强化港口高风险岗位人员疫情防控措施，补齐短板弱项。

《指南》主要修订内容包括，一是明确将登临国际航行船舶的高风险岗位人员的集中居住点纳入地方联防联控机制统一管理。推动地方联防联控机制加强对高风险岗位人员集中居住及隔离点选址与管理服务、核酸检测上门服务的监督和指导，严格将其集中居住点、隔离点等纳入地方联防联控机制统一管理。

二是进一步明确登临国际航行船舶的引航员等高风险岗位人员防护服穿戴要求和引航员引航期间用餐如厕要求。在地方联防联控机制统一领导下，地方交通运输主管部门会同有关部门结合本地实际实化细化登临国际航行船舶的引航员等高风险岗位人员防护服装穿戴、引航期间用餐如厕等个人防护标准和操作指引。进一步明确登临国际航行船舶的引航员应尽量避免在船上如厕，沿海港口引航员不得在船上就餐，长江引航员原则上不得在船上就餐。

三是精准规范船检人员的疫情防控要求。明确船检机构能通过远程方式开展的可不登轮检验，对必须登轮才能完成的定期检验应安排已完成加强免疫接种的检验人员登临国际航行船舶实施检验，进一步强化有关船检人员的疫情防控要求。

四是承接冷链货物疫情防控有关最新要求。要求对进口冷藏集装箱拆箱作业，按规定配合做好预防性消毒相关工作。

(责编：王连香、吕骞)

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