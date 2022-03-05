人民网记者 栗翘楚

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。回望过去一年，我国实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在2022年全国两会之际，人民网《两会“财经眼”》聚焦全国两会期间的热点话题及政府工作报告中的重点内容，从经济目标、减税降费、绿色发展、乡村振兴、数字经济等角度，集中采访一批代表委员、权威专家、行业领军者，为推动经济高质量发展献计献策。

“今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5.5%左右……”

“今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。面对新的下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置。”

在今年的政府工作报告中，从宏观经济大盘，到市场主体，再到外资外贸发展，高频字“稳”贯穿全文，体现出我国经济长期向好基本面不会改变的自信和底气。

多位代表委员、专家学者在接受人民网记者采访时表示，过去一年，在外部环境更趋复杂严峻和不确定的背景下，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。展望2022年，宏观政策的连续性、针对性在进一步加强，诸多经济指标稳中有进，彰显出中国经济韧性十足。

我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位

“国内生产总值增长8.1%；新增减税降费超过1万亿元；疫苗全程接种覆盖率超过85%……”

政府工作报告中指出，2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局，我国发展又取得新的重大成就。

在商务部研究院副院长崔卫杰看来，2021年我国经济发展所取得的成就可以用“政策得当、环境优良、创新驱动、区域协调”十六个字概括。具体而言，有以下四个方面：

一是宏观经济政策运用得当，既保持了连续性，使市场主体预期稳定，又具有针对性，有效解决重点难点问题；二是改革开放持续推进，营商环境不断优化，持续激发市场主体活力；三是强化创新引领，为经济发展注入新动能；四是推动区域协调发展，保持经济发展的均衡性。

《中华人民共和国民法典》正式颁布实施；脱贫攻坚战取得全面胜利；“天问一号”火星探测器携“祝融号”火星车成功着陆火星……回顾2021年，全国各地除科学精准做好疫情防控工作之外，各领域、各行业都在稳步发展。

全国人大代表、三棵树董事长兼总裁洪杰表示，过去一年，全党、全国人民齐头并进，一起克服了许多困难。各地落实落细常态化疫情防控措施，给全世界作出了榜样。此外，通过北京冬奥会，在展现令人惊叹的抗疫成果之外，也让越来越多国家重新认识中国，为国内消费市场复苏营造更好环境。

我国经济长期向好的基本面不会改变

政府工作报告中提出，我国经济长期向好的基本面不会改变，持续发展具有多方面有利条件，特别是亿万人民有追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜能、共克时艰的坚定意志，我们还积累了应对重大风险挑战的丰富经验。

经济增长的背后，离不开我国各类市场主体。政府工作报告中指出，上亿市场主体承载着数亿人就业创业，宏观政策延续疫情发生以来行之有效的支持路径和做法。

全国政协委员、月星集团董事局主席丁佐宏表示，一方面，2021年各级政府保持宏观政策的连续性、针对性，推动经济运行保持在合理区间；另一方面，去年新增减税降费超过1万亿元，尤其是将中小微企业的纾困扶持落到实处，着力稳就业、稳民生、稳经济全局。

科技是第一生产力。政府工作报告中提出，2021年我国关键核心技术攻关取得重要进展，载人航天、火星探测、资源勘探、能源工程等领域实现新突破。

全国人大代表、全国工商联常委、德力西集团董事局主席胡成中表示：“与发达国家相比，我国在科技成果转化方面还有很大的潜力可挖。我这次提交了相关建议，一定要激发科研人员的创业热情，把相应的扶持和奖励政策落到实处，鼓励他们勇敢地凭借自己的科研成果去创造财富、改变世界。”

就业是最大的民生。政府工作报告中指出，大力拓宽就业渠道，注重通过稳市场主体来稳就业，增强创业带动就业作用。

对此，全国人大代表、58同城CEO姚劲波表示，将致力为用工企业和求职者提供招聘-培训-就业的全链条服务，助力打破“就业难”和“用工难”并存、技能水平和岗位需求不匹配的结构性矛盾。

稳字当头、稳中求进 积极推出有利于经济稳定的政策

3月1日，一批来自韩国的跨境电商零售进口商品正在威海海关等待通关。山东某物流公司主管介绍，“这批货物主要包括化妆品、服装等日常生活用品，还有三脚架等摄影用品，后者属于白名单上新增的进口商品。”

根据公告，自3月1日起，我国优化调整后的跨境电商零售进口商品清单实施，增加了滑雪用具、家用洗碟机、摄影三脚架等29项商品，调整后的清单商品数达到1476个。

崔卫杰表示，从高水平开放角度来看，政府工作报告明确要求，改革开放政策要激活发展动力，这进一步明确了改革开放工作的重要性，并作出了明确部署。一方面，要坚定不移深化改革，通过加快转变政府职能、促进多种所有制经济共同发展等任务，构建高水平社会主义市场经济体制，更大激发市场活力和发展内生动力；另一方面，要持续扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。

聚焦消费、投资领域，政府工作报告也明确指出，要推动消费持续恢复，积极扩大有效投资。

从首届中国国际消费品博览会，到北京冬奥会点燃冰雪消费，再到各地开展的全国消费促进月，我国内需市场活力十足。

据商务部数据显示，2021年我国消费持续稳定恢复，社会消费品零售总额增长12.5%，特别是实物商品网上零售额占比达到了24.5%。与此同时，智能消费、绿色消费、健康消费等增长都比较快，消费又重新回到了经济增长的第一拉动力。

聚焦投资领域，2021年，全年全国固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%；两年平均增长3.9%。投资规模继续扩大，结构不断优化，对优化供给结构、提升供给质量、补短板强弱项都发挥了重要作用。

对此，万博新经济研究院院长滕泰表示：“2021年我国内需对经济增长贡献率为79.1%，其中最终消费支出贡献率为65.4%，稳消费的各项政策显得尤其重要。与此同时，在投资方面，政府工作报告重点强调了要优化投资结构，如重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施等，以确保投资保持一定增速。”

(责编：王震、高雷)