人民网记者 车柯蒙

今年的政府报告指出，实践表明，减税降费是助企纾困直接有效的办法，实际上也是“放水养鱼”、涵养税源，2013年以来新增的涉税市场主体去年纳税达到4.76万亿元。

近年来，我国税收征管体制不断完善，税收营商环境持续优化，减税降费政策红利激发了市场主体发展活力，推进我国经济社会高质量发展。

政府工作报告指出，2022年，要实施新的组合式税费支持政策。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举。

一方面，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围。对小规模纳税人阶段性免征增值税。对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税。各地也要结合实际，依法出台税费减免等有力措施，使减税降费力度只增不减，以稳定市场预期。

另一方面，综合考虑为企业提供现金流支持、促进消费投资、大力改进增值税留抵退税制度，今年对留抵税额实行大规模退税。优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于６月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题。增值税留抵退税力度显著加大，以有力提振市场信心。

听完政府工作报告，不少来自市场主体的代表委员表示：“对未来的发展充满信心。”

“听了今年的政府工作报告，我注意到国家不仅延长部分优惠政策执行期，继续执行制度型减税政策，而且在增值税和所得税上还加大了减税降费力度，让我们发展的信心更足了。”全国人大代表、北京市农民专业合作社联合会会长冯乐平表示，减税降费是推进农业经济高质量发展的重要举措，对减轻农业企业负担，激发农业市场主体活力、促进经济转型升级具有重要作用。

“作为一家以技术创新立身的企业，我们充分体会到研发费用税前加计扣除比例提升带来的好处。”全国人大代表、贵州白山云科技股份有限公司董事长兼CEO霍涛在接受人民网记者采访时表示，我们将税收政策节省下来费用投入到前沿技术的研发工作中，直接带来企业专利数量、质量的持续提升。

全国政协委员、北京希肯国际文化艺术集团董事长安庭表示，作为民营企业，对“确保退税减税这项关键性举措落实到位，为企业雪中送炭，助企业焕发生机”深有体会。

“我们将政府减负的资金投放到了演出产品的打造当中。制作的反应中华传统优秀文化的话剧，都取得了社会效益与经济效益的双丰收。在取得相应收益后，又继续扩大再生产，继续策划、打造表现中华传统优秀文化的大型音乐剧《红楼梦》等舞台作品。从而在在良性循环之间，将国家对企业减负的效益与效果最大化。”安庭说。

全国人大代表、唐山港口实业集团有限公司副总经理于泳则表示，政府工作报告中提出实施新的组合式税费支持政策，加大税费支持力度，减税、退税并举，直击企业资金流需求，这对于企业来说，无疑是一个巨大的利好消息。国家通过减税让利，让企业享受到真金白银的实惠，提振了发展信心。

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