人民网北京3月5日电 （记者许维娜）“中国是制造业大国，正在向智能制造、先进制造业转型，数字经济与实体经济的加速融合代表了国家竞争力和经济发展新动力。”日前，全国人大代表、北京汽车股份有限公司株洲分公司高级技师吴端华在接受人民网记者采访时表示，在此过程中，人才资源显得尤为重要，尤其是提升蓝领群体就业效率是支撑实体经济与制造业长期繁荣发展的关键因素。

全国人大代表、北京汽车股份有限公司株洲分公司高级技师吴端华接受采访。人民网记者 夏晓伦摄

记者了解到，今年，吴端华将围绕职业教育发展、直播待岗、产教融合、校企合作等内容，向大会提交九份建议。

蓝领群体就业问题一直是吴端华关注的重点。“最近几年，其突出表现就是‘就业难’和‘招工难’并存。”吴端华进一步阐释说：“一方面，许多工厂不断加薪却招不到合适的工人；另一方面，城市的就业压力越来越大，每年900多万的高校毕业生只有少数选择实体经济和制造业。”

相关数据显示，目前我国第二、第三产业蓝领工人规模为4.26亿。在他看来，这种供给和需求的结构性矛盾，对于实体经济发展和全社会就业会造成较大的制约。

“蓝领群体的就业，不仅事关制造业升级，更事关全社会的发展和稳定。”吴端华认为，蓝领群体的就业长期存在信息不对称、人才结构不匹配等问题，严重阻碍了就业匹配效率。

吴端华告诉记者，当下，以招聘网站为主导的线上招聘已成为白领阶层求职的主要渠道，而数量更多的蓝领阶层招聘的线上化率仅为5%左右，线下求职机制依赖于亲友老乡介绍和人力资源服务机构的集中宣讲，信息的真实性、准确性、及时性都无法保证。

他认为，这种模式效率低、模式重、成本高、层级多，供给和需求之间的信息不对称广泛存在，给区域间就业协同也造成许多困扰。

“如今，有一种创新模式的‘直播带岗’，让蓝领就业实现了面对面、更透明、更立体。”吴端华举例称，短视频平台快手推出蓝领招聘功能“快招工”，求职者无需投简历，只需留下联系方式，即可一键报名平台上招工的企业和劳务中介提供的职位。今年春节期间，该平台推出首届“新春招工会”，共计推出70余场直播带岗活动，让蓝领群体“宅家”也能找工作。

基于此，吴端华表示，要促进蓝领群体就业，保障制造业转型升级，需要从权益保障、体制机制、培训、就业效率等环节入手，让更多年轻人拥抱实体经济。

为此，他建议：一是人社部门进一步出台相关支持政策，扶持创新性招聘模式，比如短视频平台“直播带岗”，实现蓝领群体就业与工厂招工的高效率匹配。

同时，支持和鼓励各地人力资源部门、重点企业在东西部劳务协作、跨省就业协同、春节复工就业等方面，充分借助互联网平台的优势发展“直播带岗”，打造线上线下相结合的蓝领就业新模式，让好工厂、好岗位被看见，实现高效率和高质量就业。

二是从体制机制层面建立健全相关标准流程，促进“直播带岗”健康持续发展。“直播带岗”是科技创新与实体经济结合的新模式新现象，目前还处于发展初期。

因此，需要政策引导建立直播带岗的标准、流程、治理、协作模式，确保岗位信息的真实性和准确性，真正造福蓝领群体，稳定就业，推动实体经济行稳致远。

三是进一步推动数字经济平台与实体经济的融合。政策层面推动数字经济平台“由虚向实”，从产业升级、蓝领就业、商品交易等方面与实体经济融合，实现合规健康发展。

(责编：王震、高雷)