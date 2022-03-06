人民网北京3月6日电 （记者赵竹青）据中国物流与采购联合会发布，2022年2月份全球制造业PMI（采购经理指数）为54.9%，较上月小幅上升0.2个百分点，连续2个月稳定在54%以上。分区域看，美洲和非洲制造业PMI较上月有所上升，亚洲和欧洲制造业PMI较上月有所下降。

报告分析显示，从指数变化看，全球经济延续复苏趋势。2022年1至2月全球制造业PMI均值为54.8%，较去年同期略低0.2个百分点，表明经济复苏的力度仍待提升。疫情蔓延对全球经济复苏仍带来扰动。疫情严重的国家和地区，制造业波动较为明显。在疫情扰动下，全球供应链稳定性有待巩固。原材料和劳动力供应短缺持续推升企业经营成本，全球通胀压力依然较大。欧美主要国家CPI的同比增速均有较大幅度上升。此外，疫情的持续也进一步加剧不同经济体复苏分化，全球经济发展不平衡性短期难以改变。各国政府也在支持经济复苏与抵抗通胀压力之间艰难抉择，有针对性的精准施策或许有利于各国保持经济平稳复苏。

分区域来看，2022年2月份，非洲制造业PMI较上月上升2.7个百分点至52.8%，结束连续2个月环比下降走势，显示非洲制造业恢复速度较上月有所加快；亚洲制造业PMI较上月小幅下降0.3个百分点至51.6%，显示亚洲制造业增速较上月有所放缓；欧洲制造业PMI为56.9%，较上月下降0.6个百分点，显示欧洲制造业增速较上月有所放缓；美洲制造业PMI较上月上升1个百分点至57.4%，结束连续2个月环比下降走势。主要国家数据显示，美国、加拿大、巴西、墨西哥制造业PMI较上月均不同程度上升。

报告提到，尽快彻底消除疫情影响仍是全球经济持续稳定复苏的根本。通过创新开展经贸合作，形成发展合力也是各国经济实现复苏的重要方向。近期，英国和新加坡签署了创新性数字贸易协定，意味着世界各国正在努力通过经贸合作创新为经济稳定复苏开拓新的机遇。

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