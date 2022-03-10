再增1100万就业：稳住“基本盘”经济加固“压舱石”

编者按：2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。回望过去一年，我国实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在2022年全国两会之际，人民网《两会“财经眼”》聚焦全国两会期间的热点话题及政府工作报告中的重点内容，从经济目标、减税降费、绿色发展、乡村振兴、数字经济等角度，集中采访一批代表委员、权威专家、行业领军者，为推动经济高质量发展献计献策。

“城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内……”

稳就业就是稳民生，就是稳民心。在今年的政府工作报告中，明确提出要“强化就业优先政策”，要千方百计稳定和扩大就业，突显在当前国内外经济大环境下，稳就业的重要性。

多位代表委员、专家学者在接受人民网财经采访时表示，就业是社会经济的“稳定器”，面对今年多重不确定因素叠加的新形势，稳就业、保市场主体等政策多管齐下，让就业稳定和经济发展有了更多底气。

稳住就业就稳住了民生

“城镇新增就业1269万人，城镇调查失业率平均为5.1%……”

政府工作报告指出，回顾过去一年，成绩得来殊为不易。我国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，国内外形势又出现很多新变化，保持经济平稳运行难度加大。

在人力资源社会保障部就业促进司司长张莹看来，面对百年未有的变局和世纪疫情，就业局势保持稳定，根本在于中央决策坚持将就业摆在“六稳”“六保”首位，为稳就业保就业提供了根本保障。

人社部数据显示，2021年全国城镇新增就业1269万人，超额完成1100万人的目标任务。全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年平均值下降0.5个百分点。

在今年，高校毕业生将首次突破1000万，同时经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，就业总量压力不减，结构性矛盾突出，完成全年就业目标任务仍面临一定压力。张莹认为，从今年走势看，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，就业的基础仍然稳固，就业形势将继续保持总体稳定。

全国人大代表、中国铁建重工集团董事长刘飞香表示，高校毕业生是我国宝贵的人力资源，中央企业要做好稳就业表率，结合战略性新兴产业、现代服务业以及各类新业态、新模式的发展，开发更多适合高校毕业生的就业岗位。

今年的政府工作报告中提出，居民收入增长与经济增长基本同步。实现这一目标也离不开就业，稳定的就业是居民收入增长的稳定器。

构建更加公平就业环境

近年来，“就业歧视”受到关注，成为推动就业中的阻碍之一。

今年的政府工作报告明确提出，要坚决防止和纠正性别、年龄等就业歧视；同时还提出对就业创业的不合理限制要坚决清理取消。

同时，在今年的两会上，多位代表委员也带来了针对“就业歧视”的提案议案。

全国人大代表、温州大学研究员蒋胜男认为，35岁的隐形年龄歧视在职场一直存在。近几年，一些企业受新冠肺炎疫情影响，经营状况不善，部分员工需要再就业，35岁门槛带来的困境更加明显。

全国人大代表、华南师范大学教授林勇认为，“35周岁限制”成了许多单位招聘人才时设置的门槛，这不适应人口长期均衡发展的需要。

在今年的全国两会上，民进中央提出建议，营造有利于公平就业的法律环境，及时开展反就业歧视立法调研，尽快出台“反歧视就业法”也引起热议。

保市场主体就是保居民就业

2021年，我国市场主体首次突破1.5亿户。

市场监管总局发布数据显示，截至2021年底，全国登记在册个体工商户已达1.03亿户，约占市场主体总量的2/3，同比增长11.1%，是2012年的2.5倍，年均增长10.9%。

“上亿市场主体承载着数亿人的就业创业”，今年的政府工作报告提出，着力稳市场主体保就业，加大宏观政策实施力度；要大力拓宽就业渠道，注重通过稳市场主体来稳就业，增强创业带动就业作用。

同时，政府工作报告还提出，财税、金融等政策都要围绕就业优先实施，加大对企业稳岗扩岗的支持力度。

2021年，新增减税降费超过1万亿元，还对制造业中小微企业、煤电和供热企业实施阶段性缓缴税费。在今年，预计全年退税减税约2.5万亿元，对市场主体的减负纾困政策力度进一步加大。

财政部部长刘昆在“部长通道”接受采访时表示，自“十三五”以来的6年间，累计减税降费规模超8.6万亿元，千万企业和数亿群众享受到了政策红利，市场主体活力持续激发。

同时，他指出，在今年的政府工作报告中提出的2.5万亿元退税减税的规模历史最高。其中支持方向聚焦制造业、小微企业，制造业等6个行业的退税减税达1万亿元的规模，中小微企业和个体工商户受益受惠也达1万亿元的规模，发力精准。

“餐饮、住宿、零售、旅游、客运等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。”政府工作报告中，对受疫情影响严重的行业也给与了政策倾斜。

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸建议，对吸纳就业作用大、保民生任务重的餐饮服务企业要给予政策帮扶，企业也应承担好稳就业的主体责任。

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