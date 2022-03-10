2022年全国两会特辑
《财米油盐》|如何让快递“瘦身”，政府工作报告这样说
2022年03月10日10:12 | 来源：人民网
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一个大箱子，里面一张卡片；一个小箱子，外面包成“木乃伊”，近些年，快递包装浪费的现象让网友直呼“无语”。
俗话说，“礼多人不怪”，可快递包装越来越庞大、越来越奢华，真的有必要吗？这中间，买家、卖家、快递公司，到底又是谁的“锅”？答案真没那么简单。
今年的政府工作报告提出，“推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系”。还要“完善减污降碳激励约束政策，加快形成绿色生产生活方式”。
早在去年底，国家发改委等三个部门就组织开展可循环快递包装规模化应用试点，要求设计、推广一批使用方便、成本较低、绿色低碳的可循环快递包装产品。还对电商平台可循环包装推广、快递包装回收等多个方面作出细致要求。
总之，要让快递“瘦下去”“绿起来”，消费者的体验“好起来”，还需要我们每一个人共同努力。
“实际上在2019年绿色快递写入政府工作报告以后，整个快递行业已经开始了全面的绿色行动，快递包装治理政策要求也是逐年的在不断持续升级。”全国人大代表、中国邮政集团有限公司上海市邮区中心邮件接发员柴闪闪向人民网《财米油盐》具体指出，以前封箱带使用的5毫米胶带，现在已经被4.5毫米以下的胶带所取代，同时通过推广电子面单替代了以前的四联单。
针对快递包装浪费的现象，柴闪闪建议，一方面，可以通过可循环箱进行替代；另一方面要加大环境治理环节，进行可回收物分类，获得更多老百姓的参与和支持。
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之四：《财米油盐》|拒绝活成“透明人” 政府工作报告再提个人信息保护
(责编：申佳平、章斐然)
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