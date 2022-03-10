人民网北京3月10日电 （记者赵竹青）高校和科研院所科研人员兼职创新、在职创业的配套政策有哪些？高校和科研院所选派科研人员到企业工作或者参与项目合作有哪些政策规定？高校和科研院所内设研发机构负责人是否可以享受科研人员相关政策？……近日，科技部官网公布《〈关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见〉问答手册》（以下简称《问答手册》），围绕科技部等4部门出台的《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》提供了更加细化的指导。

《问答手册》将自主权改革中的机构运行管理、科研管理、人事管理、绩效工资分配等4方面14项具体改革举措，细化为32条问题，逐一进行详细、权威解答。

“三分部署、七分落实。”在推进自主权改革过程中，尤其在具体执行中仍存在一些“模糊地带”，主管部门和高校、院所的权责边界还不十分明确，不同部门落实自主权改革政策的步调不统一，自主权下放在某些方面还不够充分。同时，部分科研人员不敢主动承接已经下放的自主权，对于新政持观望态度，未能及时充分享受改革的红利。

科技创新离不开科研人员的自由探索，科研自主权尤为关键。《问答手册》聚焦高校和院所关切，直面自主权改革过程中的困惑、难题，援引相关政策并给出相应的具体举措。针对基层难以接权的问题，进一步明确了主管部门和高校院所各方面的管理权责，推动科研自主权下放；针对基层不敢接权的问题，细化了政策条文和操作性规定，为高校院所依法合规用权强化制度保障；针对基层用不好权的问题，面向高校院所详细说明如何主动承接已经下放的自主权，帮助高校院所“接得住、用得好”。

4部门联合印发《问答手册》，有助于打通自主权政策落实的“最后一公里”，是推动科技政策扎实落地的又一项具体举措。

(责编：赵竹青、吕骞)