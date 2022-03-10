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湖北高速探索收费新模式 打造智慧化运营服务 

2022年03月10日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京3月10日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，湖北省高速公路首个收费（发卡）机器人在鄂东大桥公司黄石收费站开始试运营。该款收费机器人的上线，有效提升了收费站混合车道的通行效率，降低了用人成本，标志着湖北省高速公路在探索收费实践新模式、打造智慧化运营服务上迈出了重要步伐。

据黄石收费站负责人介绍，收费机器人支持全车型自助发卡，除支持传统的“按键取卡”外，还支持“自动感应吐卡”和“语音取卡”。司机到达取卡处只要说出“我要取卡”，就能轻松取出一张CPC卡。

5秒发卡，30秒缴费通行，全程无人值守。收费机器人通过云、大数据、AI等新型技术手段的融合应用，实现了自助发卡、自助缴费和特情自动化处理，为高速公路收费真正走向无人化、非现金、快速通行和多元化提供了一整套高效解决方案。

(责编：王连香、吕骞)

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