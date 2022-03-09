点个外卖、收个快递，信息不经意就泄露了？大数据时代，保护个人隐私信息、拒绝变成“透明人”，确实挑战不小。

当然，大家普遍关心和担忧的问题，国家不会漠视不管。去年，《数据安全法》《网络安全法》和《个人信息保护法》相继通过，敏感个人信息处理原则、数据安全制度等等关键问题被一一明确，因此也被看做“隐私保护元年”。另据工信部数据显示，去年有1549个APP被通报违规，其中514款拒不整改的被下架处理，足见隐私保护的监管也不只是说说而已。

今年，政府工作报告再次明确，“强化网络安全、数据安全和个人信息保护”。这是继去年首次提出后，政府工作报告再次将个人信息保护写入报告。

当然，除了加强监管合力、提高打击力度，个人也应多重视、多留心，保护密码别轻信，不给信息泄露留下任何可乘之机。

“今年政府工作报告里讲到要加强数字中国建设的整体布局。”全国政协委员、陕西省人民检察院副检察长高洁向人民网《财米油盐》表示，数字时代势必会带来数据安全问题。她建议，加强执法部门在个人公民信息保护方面的全链条惩治和部署工作，同时要推动企业加强规划建设，加强社会教育警示，强化源头治理和预防。

2022年全国两会特辑

之一：《财米油盐》|你的“养老焦虑”，政府工作报告这样回应

之二：《财米油盐》|“双减”，如何减量不减质？

之三：《财米油盐》|女性遭遇就业歧视？两会在关注

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、章斐然)