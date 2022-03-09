人民网北京3月9日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步完善非寿险业务准备金监管制度，健全保险公司准备金管理内控机制，规范有效开展准备金监管工作，近日，银保监会发布了《保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则（1-7号）》（以下简称《实施细则》）。

《实施细则》主要内容包括：一是明确准备金评估的原则和方法，规范保险公司准备金评估使用合理的方法及假设；二是规定准备金评估的内控流程，当保险公司的准备金评估发生变化并产生显著影响时，应履行提交公司董事会决议等流程；三是规范准备金风险边际和折现的处理，规定计算风险边际的方法一经确定不得随意更改，明确了准备金评估时应进行折现的久期标准；四是加强对保险公司分支机构准备金的管理，要求保险公司对分支机构的准备金评估应客观、公允地反映分支机构的经营情况，不得人为调节；五是规范准备金回溯分析工作，明确了当保险公司的准备金回溯结果出现较大偏差时，保险公司应采取的具体整改措施；六是明确准备金评估报告的内容，规范了应披露的具体信息和精算意见的表述，要求保险公司填列准备金监管报表；七是完善准备金评估工作底稿制度，规范了工作底稿的编制、复核、使用等管理，要求保险公司应按规定保存工作底稿备查。

制定《实施细则》主要考虑是什么？银保监会有关部门负责人表示，一是补齐制度短板。现行监管制度关于准备金风险边际和折现、准备金有利进展、分支机构准备金等方面均没有相关规定，《实施细则》填补了空白。

二是加强内控约束。当保险公司准备金计提发生变化且对公司影响重大时，应提交公司董事会决议或者高级管理层会议集体审议，避免由于个人因素导致的准备金合规风险。

三是细化精算意见。保险公司总精算师需对准备金评估结果的签署明确的精算意见，分为“合理、不足、高估、无法表示意见”四类意见，覆盖准备金评估结果的各种情形。

四是形成同向合力。通过制定具体、明确的规则，监管部门、保险公司董事会及高级管理层、保险公司总精算师、外部审计机构以及独立的精算评估机构各尽其责，形成防范准备金风险的合力。

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