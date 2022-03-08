申佳平

近年来，女性权益话题一直都是网友们热议的焦点。《中华人民共和国妇女权益保障法（修订草案）》于去年12月24日在全国人大网上公开征求意见。在不到一个月的时间里，收到了社会各界42万余条法律意见，参与人数高达8万余人。热度可见一斑。

但要承认，当前无论是用人招聘还是职场晋升，还多多少少存在“性别”门槛和“隐形”歧视。女性就业的质量还有待提升。

妇女能顶半边天。实行男女平等是我国的基本国策。今年的政府工作报告强调，要坚决防止和纠正性别、年龄等就业歧视，严厉打击拐卖妇女儿童犯罪行为，坚决保障妇女儿童合法权益。

去年，《中华人民共和国妇女权益保障法》施行近30年来首次“大修”，其中针对女性遭遇求职不公、性骚扰、“丧偶式育儿”等痛点，也有不少亮点提法。如，“用人单位在招录（聘）过程中，除国家另有规定的外，不得限定男性或者规定男性优先。”“禁止违背妇女意愿，以暗示发展私密关系或者发生性关系将获得某种利益实施性骚扰。”

妇女权益保障不仅关系女性切身利益，还关乎亿万家庭的幸福美满。随着国家实施三孩生育政策，女性更高质量就业面临很多新课题。

“妇女儿童的保护，本身就是我们这个社会健康可持续运行的一环。”全国人大代表、温州大学研究员、网络作家蒋胜男向人民网《财米油盐》表示，如果妇女儿童的权益得不到保护，就会直接表现在出生率上、社会消费等多个层面。

“破除女性就业歧视需要大环境去改变和推动。”蒋胜男指出，女性产假和男性陪产假之间的天数差异进一步加大，导致男女员工因生育而对工作的影响程度有着更大差异，可能加剧女性因生育遭受的就业歧视，同时不利于提高男性对育儿活动的参与度，进而降低职业女性的生育意愿。建议从国家层面统一制定产假、陪产假、育儿假等生育相关假期规定。

2022年全国两会特辑

之一：《财米油盐》|你的“养老焦虑”，政府工作报告这样回应

之二：《财米油盐》|“双减”，如何减量不减质？

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、章斐然)