人民网记者 车柯蒙

在刚刚落幕的北京冬奥会中，我国自主研发的雪车装备惊艳亮相。一直以来，我国在雪车制造领域相对落后，如今，随着科技不断进步、自主研发能力不断增强，这一局面正被改变。

据了解，国产雪车由中国一汽、航天科技联手研发，研发过程攻克了碳纤维壳体、底盘、制动、转向等系统和整车设计与制造关键技术，突破了焊接耐久性分析、紧固件选型、结构强度优化、碳纤维优化、CAE分析工况设定等五项难题。

国产雪车的问世，成为我国科技创新不断取得新突破的缩影。

今年的政府工作报告中提出，深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基；推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。

市场主体不断创新发展，产业优化升级，离不开宏观政策助力。

记者从国家税务总局了解到，2021年，我国两度“升级”研发费用加计扣除政策，企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元，有力促进企业创新发展。

今年的政府工作报告中提出，过去一年，企业研发经费增长15.5%。2022年，要加大企业创新激励力度加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策，这相当于国家对企业创新给予大规模资金支持。

多位代表委员在接受采访时表示，税收政策红利持续加码，让市场主体创新的信心更充足。

“我国经济的高质量发展离不开大量科技创新型企业的参与，更依赖于‘专精特新’科技型企业群体的不断壮大。近年来国家不断在政策上加大企业的创新激励力度，给科技型企业带来了实实在在的优惠。”全国人大代表、国瓷材料副总经理司留启表示，政府工作报告中关于“加大企业创新激励力度”的众多举措让他深受鼓舞。

全国人大代表、河北奥润顺达集团总裁倪海琼表示，政府工作报告中提到，要加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧。这对激发“专精特新”企业发展活力具有很强的激励性，也从产业转型升级的角度为企业成长提供了良好的政策支持。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，2021年，将制造业企业研发费用加计扣除比例提高至100%取得了良好的政策效果。今年的政府工作报告中，进一步将科技型中小企业研发费用加计扣除比例提高至100%，是我国减税降费政策重点鼓励创新发展的具体表现。

李旭红进一步阐释，研发费用加计扣除政策是指在计算应纳税所得额时，允许企业据实扣除研发费用的基础上再加计扣除一定的比例。这一举措可以降低科技型中小企业的应纳税所得额，进而减轻其税收负担，缓解企业的现金流压力，也就意味着企业有更多的资金投入到研发中。

“在当前国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力且国外不确定性显著增强的背景下，提高研发费用加计扣除比例，有利于促进我国科技型中小企业以及相关产业领域的转型升级，为我国经济高质量发展增添动力。”李旭红说。

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