原标题：把握主动 赢得未来——代表委员谈贯彻新发展理念

“贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路”。

参加全国两会的代表委员们在审议讨论中纷纷表示，经济发展面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，必须继续完整、准确、全面贯彻新发展理念，因地制宜、精准施策、真抓实干、攻坚克难，构建新发展格局，推动高质量发展。

理念引领：发展格局深刻变革

两台设备，左边是获省技术发明一等奖的磁悬浮鼓风机，右边是进口的传统鼓风机。左边替代右边，节电30%以上。新旧动能切换，在山东潍坊的天瑞重工有限公司展厅内看得分外明白。

山东产业结构较重，创新曾是这里的短板——2015年时山东高新技术企业总数不足4000家，到2021年突破2万家。

“思想观念革故鼎新，带来全方位的变化。我们以新发展理念促进形成新的思维方式、行动方式、工作方式，追求创新驱动的内涵式增长。”山东省财政厅厅长刘兴云代表说，山东2019年设立省级科技创新发展资金，当年120亿元，今年已增长到145.2亿元，全部用于重大创新任务和项目。

理念是行动的指南。得益于新发展理念深入人心，中华大地发展面貌焕然一新：如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，经济总量突破110万亿元，“十四五”开局良好，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。

“坚持绿色发展理念，通过建立健全自然资源资产产权制度、生态补偿制度、河湖长制、林长制等制度，我国生态文明‘四梁八柱’性质的制度体系基本形成。”生态环境部环境规划院院长王金南代表说。

既要“稳字当头”，又要“稳中求进”。在新发展理念指引下，我国经济高质量发展的步伐愈发坚定。

“中国经济稳可预期、进有动能。”国务院发展研究中心原副主任王一鸣委员说，在新发展理念引领下，创新驱动、数字经济、绿色转型成为经济发展的新引擎。比如，5G、大数据、人工智能等新技术向各领域广泛渗透，数字经济异军突起，成为对冲经济下行压力的重要力量。

凝心聚力：新发展理念始终贯穿其中

一面是技术新的“比特”，一面是能耗高的“瓦特”——如何破解数据中心在数据和能源之间的错配矛盾？全国两会前夕，“东数西算”工程正式启动。

“算力是继热力、电力之后新的生产力，我们将加快算力网络创新发展。”中国移动董事长杨杰代表说，“东数西算”工程既为创新驱动和数字化转型注入新动力，也促进区域协调联动和发展成果共享。

“东数西算”是一个缩影。今年政府工作报告一系列新部署新举措，新发展理念始终贯穿其中。

持续激发创新第一动力。报告34次提到“创新”，提出“实施基础研究十年规划”“实施科技体制改革三年攻坚方案”等部署，引发关注。

新旧动能转换的关键节点上，创新驱动发挥关键作用。

上海市政府副秘书长陈鸣波代表说：“今年上海将发挥战略优势，为国家大力引进海外一流领军人才，深化科研体制创新，加强国际科技合作。”

突出协调这个内生特点。“推动城乡区域协调发展”“增强区域发展平衡性协调性”“促进东、中、西和东北地区协调发展”，报告中的部署旨在解决多维度的发展不平衡问题。

“长三角和大湾区要通过发挥超大规模市场优势及消费潜力，带动周边地区经济发展，推动中部地区经济的崛起，进而推动全国统一大市场建设。”南京财经大学校长程永波委员表示。

推动形成绿色普遍形态。报告梳理“地级及以上城市细颗粒物平均浓度下降9.1%”“第一批国家公园正式设立”等去年亮点，部署今年“加强生态环境综合治理”“有序推进碳达峰碳中和工作”“加快形成绿色生产生活方式”。

“我们要抓住推进‘双碳’的机遇，走出一条生态与生计兼顾、增绿与增收协调的绿色发展新路子。”来自国家绿色经济试验示范区云南省普洱市的李梅代表说。

开放再迈新步伐。报告提出“扩大高水平对外开放”“推动与更多国家和地区商签高标准自贸协定”等诸多举措。来自中国进出口银行的戴世宏代表认为，这表明我国在建设更高水平开放型经济新体制方面将开展更多探索，推进“制度型开放”。

坚持共享这一根本目的。政府工作报告中强调“坚持以人民为中心的发展思想”，就“切实保障和改善民生”提出一系列政策举措。

“居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元”，报告的这两个数字引发广泛关注。“可别小看5元钱。基本公共卫生经费标准的提高可发挥杠杆作用，有助于撬动医生积极性，提升基层防病治病能力。”首都医科大学宣武医院神经外科首席专家凌锋委员说。

真抓实干：毕力同心书写新篇章

综合研判国内外形势，今年我国发展面临的风险挑战明显增多。代表委员们表示，越是形势复杂、任务艰巨，越要在新发展理念的指引下，化压力为动力、积优势为胜势，推动高质量发展取得新进展。

以更大力度、更强决心推进新发展理念落地生根——

安徽省阜阳市委书记孙正东代表谋划今年：“与周边城市比，阜阳工业底子薄，经济总量不大等问题仍较突出。必须以新发展理念引领转型升级，以‘跳起来摘桃子’的魄力和‘全力拼、加速拼’的行动，让经济稳得住、进得好。”

“我们将加强创新投入，研发支出预计从去年的约80亿元增长到今年的150亿元。”宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群委员说，还要挖掘380万辆新能源汽车和超200GWh电池的数据带动研发，探索如何更好与国家实验室合作。

加强统筹协调，更加完整、准确、全面贯彻新发展理念——

“绿色转型是一个过程，不是一蹴而就的事情。”“实现‘双碳’目标，必须立足国情，坚持稳中求进、逐步实现，不能脱离实际、急于求成，搞运动式‘降碳’、踩‘急刹车’”。

报告在今年发展主要预期目标中提出：能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。

“这为保障经济平稳运行留出合理用能空间，也能有效推动地方保持节能工作力度。要兼顾发展和减排、当前和长远，避免因能耗指标完成进度问题限制企业正常用能。”西南大学资源环境学院教授谢德体代表说。

坚持人民至上，从根本宗旨上把握新发展理念，凝聚发展力量——

为人民谋幸福、为民族谋复兴，这是新发展理念的“根”和“魂”。

“今年我们全力稳就业、保民生，实现新增就业120万人以上，将居民养老金省定最低标准提高到每月187元，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”江苏省人力资源和社会保障厅厅长戴元湖代表说。

一场共同富裕示范区的探索建设正在之江大地全面开启。浙江省德清县五四村党总支书记孙国文代表，树立了“今年村集体收入突破800万元、村民人均年收入突破5.8万元”的小目标。他说：“每个人都是新时代的奋斗者，幸福要靠自己的双手努力创造，积小胜为大胜，国家就能朝着共同富裕的大目标稳步前行。”（记者熊争艳、姜琳、何欣荣、吉哲鹏、杨玉华、王阳、唐弢）

(责编：赵竹青、陈键)