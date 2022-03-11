原标题：我国正规划全球掩星气象探测星座建设

新华社北京3月10日电（记者宋晨）记者10日从中国航天科工集团二院获悉，中国航天科工集团正在规划全球掩星气象探测星座建设，以实现全球高精度、高时空分辨率大气遥感数据的获取。

据介绍，掩星探测是导航卫星上发射的信号穿过电离层和大气层后，频率、相位及幅度会发生变化，通过这种变化进行反演计算，可以得出大气温度、湿度气压及电离层电子密度等信息，弥补传统气象观测手段的不足。

掩星探测技术被认为是当前大气探测中最具有潜力的手段之一，可以全天候提供全球均匀分布的中性大气和电离层信息，具有高垂直分辨率、长期稳定、无需定标、全球覆盖、全天候等优势，其探测资料在电离层环境监测与预报、提高数值天气预报精度、提升台风预报能力、临近空间环境监测、航空气象等方面具有重大应用潜力和前景。

据中国航天科工集团二院党委书记马杰介绍，中国航天科工二院23所总体负责的掩星气象探测星座试验星已于2021年发射入轨，每天可探测生成近千条大气廓线数据。

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