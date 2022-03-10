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科学健身助力实现全民健康 正能量描绘“她力量”风采

2022年03月10日20:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月10日电 （记者杜燕飞）今年2月以来，多项体育赛事汇集北京，让全民健身热情也更加高涨，“运动健身”也早已成为“热词”“要事”。

2021年国务院发布《全民健身计划（2021—2025年）》，提到要深入实施健康中国战略和全民健身国家战略。让群众爱健身、会健身，促进群众体育高质量发展，是当前全民健身领域的重点工作之一。并强调，要促进妇女等重点人群开展健身活动。

为营造全民健身社会氛围，普及全民健身文化，2021年12月28日，抖音发起短视频健身行动“DOU动计划”，并发布《2021抖音体育内容报告》（以下简称《报告》），旨在号召有体育内容创作能力的个人及机构，基于抖音创作、发布运动视频，记录健身日常，分享科学健康的生活方式，传递乐观向上的生活态度。

为激励优质体育内容创作，抖音发起“抖音运动队”“全民健身”等话题挑战赛。《报告》显示，在过去一年中，健身、自律、锻炼、健康养生、增强免疫力等关键词是抖音用户观看体育类内容的主要关注点。

女性是全面建设社会主义现代化国家的重要力量，而运动健身则是提升女性健康水平重要途径之一。“DOU动计划”相关负责人表示，目前我国大众，特别是女性群体在抖音观看、交流运动健身内容已成常态，崇尚运动、昂扬向上的“健儿风尚”蔚然成风。很多健身视频的创作主体为女性职业运动员、健身爱好者，通过打卡、科普、剧情等多种形式呈现各类运动。

此外，还有一些身份曾经是女运动员的创作者，通过视频讲述自己敢于追梦、不轻言放弃的训练、奋斗之路，并指导大众避开健身误区，科学运动。

(责编：王震、吕骞)

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