记者许维娜 实习生黄可伊

“向前飞，不后退，我的故事要完美。”最近，北京山水民乐艺术团为冬奥创作的歌曲《向前飞》与改编的《我只是想要一个冰墩墩》，受到了网友们的关注。

“曲子很短，一分钟能奏三遍，但似乎总也听不够，深深沉醉在传统民乐的魅力中。”一位网友表达了对这两首歌曲的喜爱。

近年来，随着网络技术的发展，数字化转型已然成为文化产业发展变革的重要助推器。以短视频、直播为代表的新兴媒介，分别以体量轻巧、互动性强的特征，风靡各年龄段网民群体，成为了古建筑、民间音乐、传统戏剧等“破圈”的新方式。

“时代不一样了，人们可选择欣赏的艺术门类越来越丰富，而且网络的发达，让观众关注点越来越分散。”全国政协委员、大连京剧院院长杨赤也就目前大连京剧院的青年演员们在短视频等平台活跃的现象表示，尽管短视频平台取代不了京剧艺术真正的发展、提升，但它对宣传一位演员，介绍京剧知识，是很好的媒介，这对京剧艺术的普及是好事。

依靠短视频直播实现知识的普及，成为传统文化传播与发展的新渠道。北京山水民乐艺术团也是借助此类新兴媒介弘扬中国文化的坚实力量之一。2020年初，《沧海一声笑》的视频一经发布，这个乐团被更多人认识，单一平台播放量几天时间就已近500万次。让公众更为惊讶的是，这些演出者全部是残障人士。

据了解，北京山水民乐艺术团，是一支由“80后”“90后”残障人组成的民族器乐兼顾声乐的专职乐团，致力于传承中国传统文化，宣扬“真善美”。

从北京，到西安，辗转丽水，再回到北京，成员们相互携手走遍大江南北，励志传播民乐文化，传递正能量。他们登上过国家大剧院的舞台，曾被9个国家大使馆邀请演出。

这样一个优秀的传统民乐艺术团，在发展过程中也举步维艰。

乐团团长刘继东回忆道，2018年乐团能接到的演出特别少，每人每月只能领一千元工资，逐渐有人离开。他只能把团员们找到一起，鼓励大家再坚持三个月，三个月收入还没有起色就解散。2020年年初，在改编名作《云宫迅音》带动下刚有起色的乐团，又遇上疫情冲击，线下演出大幅减少，长期资助乐团的企业也因经营不善而撤资，面临解散的窘境。

幸运的是，直播、短视频等新媒体的普及，让山水民乐艺术团开始探索一片新的舞台：短视频直播间。借力短视频直播，乐团在线上“重启”，继续弘扬民乐文化。业务团长仲辉乐表示，他是最早开始直播的。被网友称为“能吹哥”的他，与同为山水乐团成员的妻子合作，二人经常在直播间“筝笛合鸣”。此外，乐团成员们陆续开通新账号，以团体和个人形式在抖音一场接一场地直播。随着乐团与观众逐渐互相熟悉，直播频次也不断上升，甚至超过了2019年高峰期线下演出的频率。

刘继东告诉记者，2021年全年在抖音直播超过180场，几乎每场都有数万观众。转型直播，乐团不但实现了再就业，通过直播保障了生活来源，还获得了更多被邀请登台的机会。

2021年夏天，乐团扛过了财政危机，重新走上正轨，音乐梦与生活得以为继。乐手们说，现在每周都有几个晚八点，他们会准时出现在镜头前。下播之后，面对意犹未尽的观众，他们会回到自己房中，继续用自己的账号分头直播，直到午夜。

“我希望让更多人感受到音乐带给我们的那份快乐。”刘继东提到，许多残障人士很难敞开心扉，而面对同为特殊群体的他们，更容易打开话匣子。这种彼此间的勉励给了乐团做下去的动力。他们经常到社区、乡下做义演，为北京的养老院、残疾人和抗疫封控一线工作人员送去音乐与温暖。

传统文化的传播与传承，更需要创新的方式。今年全国两会，全国政协委员、民进北京市委会副主委、北京大学中文系教授张颐武也在国家、法律和政策、相关部门及平台各层面为短视频直播推动传统文化传播事业建言献策。

“利用短视频、直播等新兴媒介进行知识普及、传播传统文化已成规模，且颇具潜力。”张颐武建议，可通过直播等方式，允许、支持科教文艺工作者利用短视频及直播平台合理创收，以激励社会大众广泛参与。

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