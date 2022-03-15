人民网北京3月15日电 （申佳平） “公平守正 安心消费”，3月15日晚8点，2022年3·15晚会在央视财经频道现场直播，包括直播、手机APP、食品、医美等多领域乱象遭曝光。

女主播微信实为男运营掌控 专骗粉丝“大哥”

直播间里刷一个“嘉年华”礼物需要3000块钱，一个“帝王套”甚至需要18000多块钱。是什么让粉丝“大哥”不断掏钱刷礼物、打赏？

哈尔滨的聚享互娱传媒有限公司号称全国十强直播公会，下辖30多家分公司和加盟伙伴，拥有3000多名签约艺人、2000多间直播间。通过调查，记者摸清了聚享互娱公司运营粉丝的套路。女主播背后的男运营把有打赏经历的粉丝“大哥”从其他直播间找出来。男运营会冒充女主播，与粉丝“大哥”在直播平台私信聊天，拉近距离后，男运营还会趁机添加上粉丝“大哥”的微信，冒充女主播叫粉丝“大哥”为“老公、亲爱的”，内容极为露骨，毫无底线，这些人的“老公”都不止一位，甚至称“我想全球都是我’老公’”。娇滴滴的“老公”叫着，每天的嘘寒问暖，感人的小作文让不明真相的粉丝“大哥”、粉丝“老公”被女主播和她背后的男运营深深套牢。

为了让他们尽可能多的掏钱打赏，这家公司使出更狠的一招，连线PK。主播以发嗲的求助声，直接刺激粉丝“大哥”们的神经，让其不断掏钱打赏。在暗访中，男运营称一位已经分手的粉丝大哥“没有借钱能力了，支付宝，亲戚朋友啥的全不行了，信用卡全让我给干空了”。还有大学生连续每天刷礼物超过1000元，男运营嘲笑道“慢慢的，老师都能给他劝退了，我谁都不带可怜的，有这种人我往死整他们”。

亿泰传媒有限公司老板说：“吃大哥喝大哥，吃完大哥骂大哥。”就这样，公司、娱乐女主播、男运营将不明真相的粉丝“大哥”骗得团团转，掏空口袋里的钱，不断刷礼物打赏。

翡翠直播间借高价原石发廉价成品

“亏本买卖！大出血！商场卖你4000多元，我直播间198元，上！”疯狂的翡翠直播背后到底隐藏多少不为人知的秘密？近日，记者以主播身份应聘进入永德祥直播间，号称“家有珠宝工厂”的主播莎莎坦言，所有主播的“专业”身份都是编造的。

而那些“高货低卖的亏本买卖”一般都比进货价高出一倍左右，例如一款佛公卖货价199元，实际进货价只有88元。而所谓的“出血砍价”，则是主播和货主表演的双簧，每当主播拿起一件货物准备替粉丝砍价，货主在报出一个特别高价格的同时，会把暗码所代表的底价打在计算器上，悄悄展示给主播，然后，双方都煞有介事地连连砍价。

与此同时，还有大量直播间号称将砍价现场搬到了“原产地缅甸”。承泽翡翠直播宣称，主播在缅甸曼德勒矿区现场砍价，为粉丝代购。而事实上，直播是在承泽翡翠位于昆明市的一栋办公楼里，货主身着缅甸服装，现场布景均为伪造。

与承泽翡翠“缅甸曼德勒矿区”现场砍价相比，还有“边境偷渡”“抢劫式砍价”直播。记者通过一个“专属链接”，进入那火平台的一个直播间，看到“偷渡货主”被主播绑在树上，随身携带的“要价200万的原石，被砍到了19万”后卖出。随后，记者在一个温泉酒店后面的别墅小区里找到这群直播的“偷渡客”。

记者了解到，不少直播间所卖的原石，一般都是从市场上借来的，被粉丝拍到后，他们不会将原石直接寄出，而是诱导粉丝做成成品，然后在市场上找个材质看上去大体相当的廉价成品，寄给粉丝，他们将此称之为配货。

口碑营销公司操纵搜索结果

英迈思，是一家为企业提供口碑服务的互联网技术公司，宣称专为企业打造品牌、搜索、口碑的闭环私域流量池。

该公司负责人告诉记者，网民在问答、百科、论坛等寻求帮助时，所看到的问题和答案，很多都是由他们这样的口碑公司冒充真实用户“自问自答”做出来的。例如，在一组关于元宇宙概念产品的问答中，其中一个问题涉及元宇宙虚拟地产投资，回答内容称投资虚拟地产正值火热，并称自己在某公司平台投资虚拟地产。“站在第三方的角度，告诉大家投资这个，是可以赚钱的。”

除了雇佣水军冒充真实用户自问自答误导网民外，口碑营销公司还有一种技术“万词霸屏”，通过对上万个海量关键词的设定，让用户在搜索时，被推广公司始终能排在前面。

记者在上海顶匠公司的系统后台看到，他们为某国际学校做的万词霸屏。当有家长搜品牌校区、靠谱小学、靠谱校区，这所国际学校都会排在靠前的名次。而对于一些用户发布的批评性报道、用户投诉等，口碑营销公司也会利用技术手段，直接让网页显示成，找不到内容的404页面。英迈思的业务经理特意出示了他们和某企业所签订的舆情净化合同，完成合同后的工作总结显示，英迈思把涉及这家企业拖欠工资等多条负面消息做了404化的处理。“投诉内容本身实际上还是存在，只是我们给它做了404屏蔽掉了。”

免费WiFi手机App根本连不上

你用过“免费WiFi”吗？应用市场上，打着提供“免费WiFi连接”服务的应用程序比比皆是。真的可以免费吗？

测试人员尝试了所有罗列的WiFi资源，没有一个能连上。奇怪的是，连接测试结束后，两个陌生的应用程序正在自动下载到手机里。测试人员发现，连接时点击过的“确认”和“打开”字样的弹窗，都是伪装的广告链接。一旦用户被诱导点击，没有任何提示，广告链接中的应用程序就会自动安装到手机里。最终，用户想要的免费WiFi没用上，手机里却多了一堆莫名其妙的应用程序。工程师进一步测试发现，这类免费WiFi的应用程序还在后台大量收集用户信息。比如，一款叫“雷达WiFi”的应用程序，一天之内收集测试手机的位置信息，竟然高达67899次。

这意味着什么？就是用户从早到晚、包括睡觉，这些应用程序都在不断定位，用户的生活轨迹、行踪，甚至是职业、喜好都会被曝光。更可怕的是，多了这些应用程序后，手机间歇性抽疯，各种广告自动弹出，不看够5秒还关不上，用户躲也躲不掉。

校园门口抽奖游戏横行 专坑小学生

记者发现在不少小学周边，有很多文具店、小卖店充斥着各种各样的抽奖游戏，其中有些奖品还是三无产品，打开后甚至有一股刺鼻的味道。这些抽奖游戏吸引这些缺乏自制力的孩子们一次又一次地掏钱抽奖。记者对市面上常见的几款现金抽奖玩具，逐一进行了测试。一家小店的66枚金蛋里面，只有7个蛋设置了现金奖，5个一元钱，2个五元钱，中奖金额仅仅15元钱。这种金蛋还可以重复利用，中奖率和中奖额度完全由店家说了算。集邮这种玩法套路更深。

记者花八十元钱购买了一整版共八十张奖券进行体验，拆开后，得到了320个卡通形象，但没有凑齐任何一个中奖组合，每一个组合都差一张。记者又体验了其他几款集邮抽奖玩具，得到的结果完全一样，中奖组合都只差一张。这样的骗局，有些孩子在经过惨痛的教训后，已经摸清了其中的套路。但更多的孩子仍然深陷其中，难以自拔。

在调查中，记者对很多沉迷抽奖游戏的孩子进行劝导，但几乎都无功而返，他们坚信幸运总有一天会到来，还称“赌一波单车变摩托”！

老坛酸菜包竟是土坑腌制

插旗菜业是湖南省华容县较大的蔬菜再加工企业，为多家知名企业代加工酸菜制品，也为一些方便面企业代加工老坛酸菜包，号称老坛工艺，足时发酵。然而记者实地探访得知，该企业标准化腌制池腌出来的酸菜是用来加工出口产品的，老坛酸菜包里的酸菜则是从外面收购来的“土坑酸菜”。

记者跟随公司的货车，在附近一片农田里，找到了腌制酸菜的土坑。工人们有的穿着拖鞋，有的光着脚，踩在酸菜上，有的甚至一边抽烟一边干活，抽完的烟头直接扔到酸菜上。而这些酸菜在被插旗菜叶收购时，插旗菜业并不对卫生指标进行检测。

据了解，岳阳市君山区雅园酱菜食品厂也收农户土坑里的菜，在车间里，大批的酸芥菜被直接卸在地上。坛坛俏食品有限公司负责人表示“现在我们做的这个酸菜，里面的防腐剂是超标的，夏天一般会超过2-10倍。”

禹州粉条纯“薯”造假

禹州是国内重要的粉条生产基地，然而记者了解到从这里销售出去的“红薯粉条”“山药粉条”却是由“玉米淀粉和木薯淀粉”混制而成。

在禹州桐树张村的一个简陋民房里，加工粉条的机器上布满了污渍，狭长的过道摆满了一袋袋木薯淀粉，工人将少量玉米淀粉和木薯淀粉混合在一起铲入机器，经过多道工艺，就做成了粉条。这样的粉条，在当地被称为“通货”。市场上，木薯淀粉每斤不到2元，而红薯淀粉每斤卖到4元左右，为了省钱，用木薯淀粉代替红薯淀粉是当地常见的生产方式。销售人员告诉记者，他们每天可以生产5吨这样的木薯粉条，大多被当作红薯粉条销售出去。禹州市禹鑫粉业有限公司负责人说“我昨天发了18吨。”此外，所谓“山药粉条”，实质也是木薯粉条。

软件下载平台高速下载藏陷阱

很多用户在想要安装软件的时候，可能会去一些专门的软件网站去下载。但经常多了不需要的软件，莫名其妙出现一些弹窗广告，甚至电脑变得有些卡顿。这些软件和弹窗广告是怎么进入我们电脑里的呢？

记者在PC6下载站、桔梗下载站、腾牛网、ZOL软件下载等平台下载软件时都出现类似的问题，这些下载平台，使用的是百助旗下公司研发的下载器，它们都有一个绿色的、很显眼的高速下载选择，下面还有一行小字提示：提速50%，需下载高速下载器。而在调查采访中，百助公司销售部业务经理却告诉记者，这个所谓的高速下载，只是一个噱头。

所谓的高速下载，就是为了诱导用户通过百助下载器下载软件。当选择了所谓的高速下载之后，等待用户的并不是高速，而是一道道捆绑陷阱。为了更多的捆绑安装软件，百助公司为用户设置的陷阱一个比一个隐蔽。用户即使将所有默认勾选取消掉，关闭下载器，有时也会有弹窗广告像牛皮癣一样不时出现在电脑右下角，如果用户习惯性地点击右上角试图关闭广告，就很可能会被偷偷的静默安装其它软件。该公司的一位经理声称，他们与国内200多家软件下载站合作，每日触达用户两千万，年营收超12亿元。

浏览网页就能泄露手机号

不少人都有过这样的经历：手机浏览了某些网站，没有留下电话，却接到了相关行业推销电话。拨打骚扰电话的人，是如何精准地获取了我们的浏览行为呢？

杭州以渔公司总经理介绍，用户只要浏览网站，就算没留电话，也可以给用户打电话。每个人手机上对应着一个MAC号（手机识别码），可以匹配到这个手机。拨打骚扰电话的公司使用这样的数据，以渔公司收取每条三元的费用。除了利用加密的号码给用户拨打骚扰电话，部分公司还能通过技术手段，获取用手机上网用户的明码手机号码。

融营通信，专门为一些电销公司搭建外呼系统、提供外呼线路。公司冯经理表示，有很多电销公司在通过他们的系统拨打骚扰电话。他们的系统可以隐藏真正的主叫号码，防止被投诉。大量骚扰电话为融营通信带来了丰厚的话费收入，一年纯话费收入近一个亿，“陌拜”能占80%往上。“陌拜”是业内对骚扰电话隐晦的称呼。容联七陌，是上市企业容联云通讯旗下子公司，也在为电销公司提供外呼系统和线路，应对用户的投诉和监管。

低配的儿童智能手表成行走的偷窥器

如今儿童智能手表几乎成了孩子们的“标配”，借助它，家长可以方便地与孩子沟通、掌握孩子行踪。不少低配版的儿童智能手表在各大电商平台畅销热卖。

工程师将一个恶意程序进驻到智能手表中，实现了对手表的远程控制。工程师可以对孩子实时定位，不间断收集孩子的移动轨迹，轻松圈定孩子的活动范围，甚至可以判断出：孩子的家离学校很近，5分钟就能走到；还能实时听到孩子和家人的聊天内容、看到孩子放学在书桌前做手工。为什么儿童智能手表会成为一双时刻偷窥的眼睛？测试人员发现，根本原因就在于它的操作系统过于老旧。这款手表使用的竟然是没有任何权限管理要求的安卓4.4操作系统，距今已将近10年，而它的最新版本已经更新到了安卓12。厂家出于压低成本的考虑，选用低版本的操作系统，这意味着在这样的儿童手表上，各种App安装后，无需用户授权就可以开启多种敏感权限，轻易获得孩子的位置、人脸图像、录音等隐私信息，孩子的安全隐患可想而知。

绿源、小牛等品牌电动自行车公然违规提速

近些年，由于电动自行车速度过快引发的交通安全事故频繁发生。根据《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准规定，电动自行车时速不超过25公里（小时）。然而记者在不少城市看到，一些挂着新国标牌照的电动自行车依然在路上超速飞奔。记者走访哈啰、绿源、新日、金箭、台铃等多个品牌的电动自行车专卖店，他们几乎都承认可以通过“解码”将车速提高到每小时35-40公里。对于这种明显的超标行为，不少专卖店也早就有了专门的应对手段。哈啰专卖店销售人员还称：“表上只显示25（公里/小时），但是它跑起来速度它不止25（公里/小时）。”

在骑安达车业的库房内，工作人员拿出为专卖店配备的解除限速的解码器，简单一按遥控器速度限制就被解除。无锡浜马车业的解码器是一个加装在电源附近的装置，接通电源以后限速就能解除。江苏蓝君科技有限公司是无锡一家专门生产电动自行车的厂家，同样为经销商准备了解除限速的解码装置，还有一套技术让电动自行车仪表不显示超速。小牛电动自行车上海总代理也承认厂家同样为他们提供了解码装置。记者分别又走访了欧派、小刀、绿能等多家电动自行车厂家，发现他们都为经销商准备了解码装置，让本应速度不超过每小时25公里的电动自行车轻易超速。

华南最大五金市场惊现不达标线缆

广佛机电五金城是华南一带最大的五金市场，部分经营电线电缆的商家都有同一规格两种价格的线缆出售。有商家解释，非标，就是低于国家标准的电线电缆，价格比国标便宜10%到40%左右。在记者询问的几十家经营电线电缆的商户中，至少有三成以上都在经营非标线缆。这些商户还表示，虽然都是非标产品，但国标该有的东西都有，可以掩人耳目。

这些非标电线电缆来自于哪里呢？广东省揭阳市棉湖镇集中了很多小型的电线电缆生产厂家。记者来到了一家名为世海电缆的厂家，车间里正在生产的“打折线”。这款线缆按国标应该含有32根铜丝，但厂家只放了26根。除了在电线电缆的铜芯上做文章，有些厂家一样会在外皮的材质上继续打折扣。记者走访了棉湖镇多家电线电缆生产厂家，发现不少厂家都在生产这种打折线。记者将从世海电缆购买的三种规格的线缆送交专业的实验机构进行检测，结果发现，打折线的电阻全都超出国标35%以上，这意味着耗电增加、容易发热，存在一定的安全隐患。这些非标线缆又会产生什么样的危害呢？根据国家标准进行的PVC绝缘电缆电性试验，标准要求在2500伏特电压下５分钟不击穿。而当试验开始后，仅仅几秒钟，非标线缆就被击穿冒出了火花。

打玻尿酸致大面积脑梗

90后姑娘小雪遭遇了一次医疗美容事故。两年前，一位服装店店主自称会注射玻尿酸、能帮她填充额头。本来应该是表皮注射，结果注射到血管里，造成中央动脉阻塞。小雪被紧急送往医院抢救，命保住了，却留下了终身遗憾：左眼失明，大面积脑梗。近年来，全国各地还有很多消费者因为美容造成终身伤害，而这些给他人造成伤害的医美从业者，其实并不是医生。网络上有很多医疗美容培训机构，都在宣称一对一辅导，手把手教学，零基础包教包会，毕业颁发证书。

记者交纳5000多元报名费，成为了圣嘉丽禾南京校区微整形全科培训班的一名学员。14名学员来自全国各地，没有一个人有医学背景。记者未查询到负责培训的老师有任何医师执业信息。在面部线雕课程上，老师在简陋的教室里现场给学员做起了面部线雕手术，几十支钝针挨个刺入学员一侧脸部的皮肤，鲜血不断渗出。课后，同学之间最热衷讨论的，是通过这个高端手术项目，以后如何向顾客尽可能多收取费用。为期六天的微整形全科班结业时，几天前还是零基础的学员们，拿到了培训机构颁发的微整形美容师高级证书，发证机构是“国际整形美容职业认证中心”。

记者查询发现，这个认证中心的网站没有任何备案信息。培训结束后，老师还把医美药品批发商的联系方式发在班级群里，学员可以通过他们，以极其低廉的价格拿到各种针剂，再加价给顾客注射。（根据央视财经直播内容整理）

(责编：申佳平、吕骞)