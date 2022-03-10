本报北京3月9日电 （记者王政）记者从工信部获悉：2021年，我国制造业增加值规模达31.4万亿元，占GDP比重达27.4%。自2010年以来，我国制造业增加值已连续12年世界第一。

党的十八大以来，我国制造业大国地位进一步巩固。2012年到2021年，我国工业增加值由20.9万亿元增长到37.3万亿元，其中制造业增加值由16.98万亿元增长到31.4万亿元。

——制造业国际竞争力显著增强。我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，有220多种工业产品产量居世界第一位。2021年，我国规模以上工业增加值增长9.6%，比2020年提高6.8个百分点，两年平均增长6.1%。

——制造业创新能力明显提升。光伏、风电、船舶等产业链国际竞争优势进一步增强，集装箱产量同比增长110.6%，芯片产量同比增长33.3％。新型显示、工业母机、新材料等领域攻关取得阶段性成效。

——制造业产业结构加快升级。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长18.2%、12.9%，对规上工业增长的贡献率分别达28.6%、45%。规模以上工业单位增加值能耗同比下降5.6%。

——制造业数字化转型全面提速。我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络，累计建成开通5G基站超过142.5万个，5G手机终端连接数达5.2亿户。制造业数字化、绿色化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率达55.3%，数字化研发设计工具普及率达74.7%，为经济社会持续健康发展提供了强劲动力。

《 人民日报 》（ 2022年03月10日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)