人民网北京3月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近年来，人民银行联合有关部门不断完善普惠金融服务供给，着力提高普惠金融资源配置效率，改进普惠金融产品质效，基本形成了与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系，也向世界讲述了普惠金融发展的中国故事。

在共同富裕方面，人民银行联合有关部门深入推进贫困地区普惠金融发展，积极加大农村地区的金融供给，不断做大农村“蛋糕”，助力带动更多贫困人口分享产业发展收益。

在普惠金融改革方面，几年来，人民银行会同相关地方政府、部门先后建设了6省7地普惠金融改革试验区，围绕“普惠”“三农”“扶贫”三大主题，形成各具区域特色的改革创新模式。各试验区结合本地实际，找准定位，在构建多元化的普惠金融组织体系、运用金融科技发展数字普惠金融、创新普惠金融产品与服务供给、健全支付和征信等金融基础设施、完善政府性融资担保与财税政策扶持体系、加强风险防范等方面先行先试，取得积极成效。

在金融服务方面，人民银行找准工作重点，完善金融基础设施，着力服务特殊群体，通过线上线下等多种渠道让金融服务更加安全便捷地走进千家万户、百姓身边，打通了金融服务“最后一公里”。截至2020年末，全国银行网点乡镇覆盖率达97.13%，支付服务村级行政区覆盖率达99.31%，基本实现乡乡有机构、村村有服务、家家有账户。针对老年人群体，人民银行指导金融机构全方位优化完善老年人金融服务，做到传统服务与智能服务两手抓，全力弥合老年人遇到的“数字鸿沟”问题，提高老年人获取金融服务的安全性、便利性；持续创新丰富老年人理财、保险等方面的金融产品和服务，并大力支持“银发经济”发展，为老年人享受幸福生活提供金融解决方案。此外，人民银行还指导金融机构加强对残疾人的金融服务，在线上为视障人士提供专属的无障碍版解决方案，在线下配备完善助残设施，不断增强了残疾人的金融获得感。

在金融消费者权益保护方面，人民银行持续深化金融消费者权益保护机制，发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，坚持和发扬新时代“枫桥经验”，畅通金融消费者诉求表达、利益协调、权益保障渠道，构建多元化金融消费纠纷解决机制，保护人民群众通过勤劳致富创造出来的财产，维护金融消费者长远和根本利益。组织开展“金融消费者权益日”“普及金融知识 守住钱袋子”等金融知识普及活动，持续提升消费者金融素养。推动金融核心概念纳入国家课程标准，形成中小学金融素养教育长效机制。实施消费者金融素养问卷调查制度，有序推进金融教育基地建设，加强常态化金融教育和风险提示，构建健康可持续的金融文化生态。人民银行消费者金融素养问卷调查显示，近年来我国消费者金融素养稳步提升，2021年金融素养指数为66.81，比2019年、2017年分别提高2.04和3.10。

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