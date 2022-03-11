人民网记者 乔雪峰

编者按：2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。回望过去一年，我国实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在2022年全国两会之际，人民网《两会“财经眼”》聚焦全国两会期间的热点话题及政府工作报告中的重点内容，从经济目标、减税降费、绿色发展、乡村振兴、数字经济等角度，集中采访了一批代表委员、权威专家、行业领军者，为推动经济高质量发展献计献策。

路通业兴幸福来。交通是兴国之要，是富民之基。新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了交通大国，正在加快建设交通强国，交通成为中国现代化的开路先锋。

强国先要强交通。建设交通强国是建设现代化经济体系的先行官，是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑。今年的政府工作报告中多次提到了交通，多项工作对交通运输发展指明了方向。

“我们对交通运输行业担负起稳增长的重任，努力当好中国现代化的开路先锋，充满信心。”多位代表委员接受人民网记者采访时表示，今年的政府工作报告直面挑战、任务详细、目标明确，在政策取向和预期目标方面，提出了有利于提振有效需求、加强供给保障、稳定市场预期的一揽子涉及交通运输行业的实招硬招，彰显出交通运输行业在经济社会发展中的重要性。

确保经济平稳运行

交通运输业“十四五”开局良好

2021年是我国“十四五”规划实施的开局之年，是迈上建设现代化国家新征程的起步之年，也是我国交通运输发展史上不平凡的一年。

这一年，我国制定并且实施了“十四五”交通运输的发展规划，全年完成交通运输固定资产投资约3.6万亿元，比上一年同期增长了4%。

这一年，川藏铁路及其配套公路等一大批重大工程有序推进，全年铁路新开通线路4000公里，高铁运营的总里程超过4万公里，新增高速公路超过8000公里，高速公路的运行里程超过了16.8万公里。

这一年，我国新增和改善高等级航道约1000公里，高等级航道的里程达到了1.62万公里；新颁证的民用运输机场共7个，这样全国颁证民用运输机场一共248个。

这一年，我国新增城市轨道交通超过1000公里，全国城市轨道交通的运营总量超过了8000公里。

“2021年，我国实现了高质量的发展，交通运输业‘十四五’开局良好，为促进稳增长、保持经济运行在合理区间作出了有力的支撑和贡献。”两会前夕，交通运输部部长李小鹏在国新办发布会上指出，今年将适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。

“今年将开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。”“建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施。”“启动乡村建设行动，加强水电路气信邮等基础设施建设，因地制宜推进农村改厕和污水垃圾处理。”“深化通关便利化改革，加快国际物流体系建设，助力外贸降成本、提效率。”……

李小鹏指出，下一步，交通运输部将继续贯彻以人民为中心的发展思想，毫不放松抓好安全生产、疫情防控、保通保畅，聚焦人民群众的急难愁盼，持续推进道路客运电子客票、交通一卡通互联互通、便利老年人出行、高速公路充电桩建设，还有安检互认等便民措施，努力建设人民满意交通，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，以更优质的交通服务来助力人享其行、物畅其流。

基础设施日趋完善

有力支撑经济社会发展

明媚的春日里，广东省河源市连平县上坪镇的桃花已进入盛花期，吸引了不少游客前来观赏。

“连平县地处粤北山区，近年来，县里依托特色资源大力发展生态旅游。想要吸引更多游客，便捷的交通是首要条件。”看到家乡路畅业兴，全国人大代表、连平县顺意种植专业合作社理事长谢舒雯由衷地高兴。

农村脱贫攻坚，必须把基础设施短板补上。随着交通基础设施的不断改善，如今谢舒雯合作社的茶叶种植面积已达500余亩，带动100余茶农增收。“近年来，有很多乡亲通过自己的努力富了起来，已经在县城买了房。”看到乡亲们陆续过上了好日子，谢舒雯感到十分欣慰。

便利的交通运输、日趋完善的基础设施，为经济社会发展提供了有力支撑。政府工作报告提出，今年开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。

“政府工作报告强调，要积极扩大有效投资，建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施。”全国人大代表、江苏省交通运输厅厅长陆永泉表示，对照落实政府工作报告，江苏将全面发挥“稳投资、稳增长”压舱石作用，更大力度落实扩大内需战略；系统推进物流提质降本增效，更高水平支撑构建现代流通体系。

全国政协委员、北京交通大学教授钟章队认为，大力发展新基建新经济，有助于稳增长、稳就业、调结构、促创新、惠民生，有助于培育新经济、新技术、新产业、新生态。

“稳”是今年政府工作报告中的重要关键词之一，提出很多稳定经济的政策，其中不少政策正在实施。例如14个部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》就为民航领域量身定制了5条针对性措施。

“政府工作报告肯定了交通运输行业过去一年为优化和落实助企纾困政策、巩固经济恢复基础，加强铁路、公路、航空、海运、港口等运输保障所作出的贡献。”全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进表示，今年，报告明确建设综合立体交通网、推进西部陆海新通道建设、推进无障碍环境建设和适老化改造、全面解决交通运输等行业留抵退税问题等工作，坚信交通运输行业将一如既往担当作为、攻坚克难，努力当好中国现代化的开路先锋，将各项工作任务落实落地落细。

聚焦群众关切

建设人民满意交通

在河南省安阳市汤阴县向阳庄村，四通八达的乡村干道让村民们踏上了美好生活的“幸福路”。

交通运输关系国计民生，服务亿万群众，更好地服务人民群众、满足人民群众的出行需求是我们应尽的职责。针对人民群众普遍关心关注的民生问题，政府工作报告推出了一系列“大礼包”。

“路通到哪里，村民的幸福就在哪里。”作为全国人大代表，河南省安阳市汤阴县宜沟镇向阳庄村党支部书记葛树芹每一年的建议都和乡村振兴有关，提到乡村振兴就会有交通。她告诉记者，光有路还不行，带领村民走上“致富路”才是关键。“乡村振兴，农村道路改善和乡村物流发展更是重中之重。”

数字化出行服务在为行业带来升级转型，为年轻人带来方便的同时，也应避免给老年人带来“数字鸿沟”。

2021年，交通运输部将“便利老年人打车出行”作为更贴近民生实事，采取多项举措，积极推动老年人交通出行服务工作。其中，最主要的工作就包括推动各地交通运输部门在社区、医院等老年人打车需求较高的场景设置暖心车站。

“在社区建设数字化出行适老设施，让助老打车走入老年人居家养老生活，让老年人也能享受到数字化红利。”全国政协委员、北京市金台律师事务所主任皮剑龙接受记者采访时表示，加快推进老年人常用的出行服务类互联网应用和移动终端、APP应用适老化改造，推动在全国社区建设暖心车站等数字化出行适老设施，为老年人居家养老服务提供个性化的出行服务。

2021年，随着交通领域适老化改造的推进，北京市东城区朝阳门街道依托区域养老服务联合体，采用“社区+物业+养老服务”的模式，引入了高德打车的适老化出行服务，在社区建设助老打车暖心车站，将数字化出行门槛降至最低，满足老年人紧急出行中的打车需求，并解决老年人打车中“不会叫车”、“叫不到车”、“找不到车”、“不会支付”等问题。

10年来，连续当选两届全国人大代表的谢舒雯不断替百姓发声，把他们最期盼解决的问题反映给相关部门。从最初的修通一条公路，到村路升级、高速公路联网，谢舒雯关注的领域不断拓展，提出的建议也实实在在折射出交通发展的日新月异。

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