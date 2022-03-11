人民网北京3月11日电 （王绍绍）“在当前，寿险行业的调整绝不仅是业务规模增速的调整，更是行业发展方式的深刻调整；不仅是经营举措的升级调整，更要求思想认识上的深刻调整。”中国平安人寿党委书记杨铮在接受采访时表示。

在杨铮看来，寿险业的发展动能在于更好地融入国家大局。“寿险行业是伴随着改革开放成长起来的。我们的产品设计只有围绕社会和人民需要，才能赢得市场需求；营销服务只有不断提升客户体验，真诚专业，才能赢得信任；只有围绕国家发展大局去谋划业务，才能获得持久强劲的发展动能。”他说。

对于当前寿险业面临的挑战，杨铮认为，寿险业增长承压只是表象，根因在于全行业尚未把高质量发展与业务经营真正融合，“所以，要对照高质量发展的根本要求，从不适应人身险业高质量发展的思维定式、路径依赖中解放出来，从思想意识上、发展理念上、业务模式上主动破局。”

在严守风险底线方面，杨铮表示：“防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务”。今年年初，偿二代二期工程建设顺利完成并正式实施，对于防范行业风险、保护消费者利益、促进行业健康发展有着极其重大的意义，为寿险业高质量发展奠定了更加坚实的基础。

从行业发展来看，杨铮认为，寿险行业应主动增强保险公司合规经营、防范风险的内生动力；从思想意识出发，筑牢防范金融风险的底线思维，尤其是针对近年来愈演愈烈的“代理退保”问题，要在监管部门的指导和帮助下坚决打击，坚决维护好消费者权益。

谈及企业自身的发展，杨铮表示，一是积极发挥商业保险作为养老保障第三支柱的重要作用，从社会大众的健康和财富保障需求出发，创新产品设计和开发，助力养老生态建设；二是在居家养老及社区养老服务方面，不断丰富养老服务的内涵，创新探索“高端康养+居家养老”一体化模式，构建养老服务生态，满足差异化养老需求；三是整合内外部资源，打造“保险保障+健康管理+医疗服务”的健康服务体系。

(责编：王震、吕骞)