江西永丰茶园吐绿，碧绿葱翠。受访者供图

人民网北京3月11日电 （记者余璐）连日来，全国气温不断走高，春天的气息扑面而来。记者从中国气象局获悉，3月11日至13日，我国中东部地区有明显雨（雪）天气过程，但冷空气势力较弱。未来10天，全国大部地区气温仍将较常年显著偏高。

今年“春来早” 局地偏早20天以上

国家气候中心气候服务室首席专家、研究员艾婉秀表示，与常年相比，今年黄河下游至长江中下游地区入春时间普遍偏早5至20天，山东西部、河南北部、江苏北部等部分地区偏早20天以上。

不过，南方部分地区入春偏晚。江南南部至华南北部、云南北部、四川东南部等地入春偏晚5天至20天，个别地区偏晚20天以上。

目前有哪些地方入春了？艾婉秀表示，截至目前，黄淮地区西部、江淮以南大部及贵州、重庆南部、四川东部、云南北部等地已经入春，其中，华南大部及云南南部属于无冬区。

从常年来看我国大部地区在3月至4月入春

艾婉秀介绍道，从1981至2010年平均值来看，华南中部及云南南部、福建东南部1月入春，上述地区北部及四川东南部、福建北部等地2月入春。除内蒙古东部、东北北部、青藏高原大部等地在5月至6月入春外，我国其余大部地区在3月至4月入春。

哪里的春天最长？哪里的春天最短？艾婉秀表示，从1981年至2010年统计数据来看，全国各地春季平均长度各有不同，具体来看，华南中部、云南大部、贵州西南、四川中部等地超过100天，其余大部地区在50天至100天。

“青藏高原部分地区等地春季平均长度少于50天，春天最短。”艾婉秀说。

未来十天 部分地区平均气温突破历史同期极值

未来十天，春天的步伐会短暂停歇吗？对此，艾婉秀谈到，3月上旬，除西藏外，全国其他大部地区平均气温较常年同期偏高2℃至3℃，其中新疆北部、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、陕西、山西、河北南部、山东、河南、安徽、江苏、湖北东部、江西、湖南南部、广东北部、广西中东部、四川盆地、贵州等地偏高4℃至6℃。甘肃、河北南部、河南、山东、湖北、安徽、江苏等地的部分地区平均气温突破历史同期极值。

“虽然3月11日至13日、3月16日至17日中东部地区将先后出现两次大范围降水过程，但影响我国冷空气势力较弱，预计3月中旬，全国大部地区平均气温将较常年同期偏高2℃至4℃，其中宁夏、内蒙古中部、陕西、山西、河南及长江中下游部分地区偏高5℃以上。” 艾婉秀说。

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