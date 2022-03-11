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“对话企业家·建功新时代”

一张长图，事关你的衣食住行

2022年03月11日14:15 | 来源：人民网
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今年的“两会时间”

传递出中国经济社会发展的重要信息

政府工作报告提出今年发展主要预期目标

国内生产总值增长5.5%左右

城镇新增就业1100万人以上

居民消费价格涨幅3%左右

粮食产量保持在1.3万亿斤以上

……

经济发展的“速度”

最终要落脚在民生保障的“温度”

经济预期稳

行业方向明

企业信心足

百姓生活美

啥？你还有问题？

别着急

你的衣食住行

他们全都记在心

不信，你问问

不知这些回答有没有帮你解惑？

中国经济的高质量发展

离不开千行百业的共同努力

百姓富 百业兴 家国昌 生态美

人民网财经《对话企业家》

传递更多行业前沿声音

（戳图进入“对话企业家”专栏）

(责编：李源、高雷)

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