“对话企业家·建功新时代”
一张长图，事关你的衣食住行
2022年03月11日14:15 | 来源：人民网
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今年的“两会时间”
传递出中国经济社会发展的重要信息
政府工作报告提出今年发展主要预期目标
国内生产总值增长5.5%左右
城镇新增就业1100万人以上
居民消费价格涨幅3%左右
粮食产量保持在1.3万亿斤以上
……
经济发展的“速度”
最终要落脚在民生保障的“温度”
经济预期稳
行业方向明
企业信心足
百姓生活美
啥？你还有问题？
别着急
你的衣食住行
他们全都记在心
不信，你问问
不知这些回答有没有帮你解惑？
中国经济的高质量发展
离不开千行百业的共同努力
百姓富 百业兴 家国昌 生态美
人民网财经《对话企业家》
传递更多行业前沿声音
（戳图进入“对话企业家”专栏）
(责编：李源、高雷)
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