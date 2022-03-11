人民网记者 孙博洋

2021年，市场监管部门以“小切口”贴近“大民生”，聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”领域，统筹推进民生领域案件查办“铁拳”行动，一些消费者烦心、闹心事得以解决，区域性、行业性突出问题正逐步遏制。

去年4月，市场监管总局建立17个司局为成员单位的工作协调机制，在青岛召开“铁拳”行动部署会，明确8类重点违法行为。各地迅速行动，均制定印发“铁拳”行动方案，安徽、山东、上海等13个省(市)局将“铁拳”行动列为“一把手”工程。全国“一盘棋”，“铁拳”行动迅速落地铺开。

市场监管部门工作人员办案。来源：市场监管总局

“铁拳”行动开展以来，市场监管部门聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，用“铁案”说话。

数据显示，“铁拳”行动中，各地查办民生领域8类违法案件9.44万件、移送公安机关1935件，向总局报送典型案件3572件。北京查办假冒全聚德烤鸭案、新疆哈密查办假冒白酒案、江苏无锡查办未经检验检疫冻品系列案、湖南株洲查办跨省生产销售有毒有害食品案、江西樟树查办“瘦肉精”牛肉案、广东江门查处非法生产调和汽油案……一系列大要案件的查处让违法者付出沉重代价，“铁拳”行动捍卫执法权威。

三地联查“瘦身电缆”案、五地配合总局查处食用油掺杂掺假系列案、河南三级联动查获假冒伪劣水泥案……凝聚部门协同合力，“铁拳”行动彰显集成作战能力。市场监管总局相关负责人表示，针对重大案件链条长、涉及面广、违法行为复杂隐蔽等特点，市场监管部门发挥五级贯通优势，上下同频共振。

手段新，解难题。据了解，市场监管总局立案查处非法添加那非类物质系列案，首次发现无国际物质识别号码的新型非法添加物。江苏查办南京优时佳钟表发展有限公司服务商标侵权案，破解网络固证难题。应对新挑战，“铁拳”行动让执法能力进一步跃升。

“铁拳”行动开展以来，市场监管部门打宣结合，以案释法，“查办一案、警示一片、震慑几年”的综合社会效应逐步显现。

2022年，“铁拳”出击不停步。2月24日，总局部署开展2022民生领域“铁拳”行动，严厉查处食用油掺杂掺假、食品非法添加、油品质量违法和加油站计量作弊、“神医”“神药”等虚假违法广告、医疗美容领域虚假宣传、翻新“黑气瓶”和劣质燃气具、超期未检电梯、面向未成年人开展“无底线营销”等违法行为，切实打出震慑和声势，构建以点带面的长效机制。

市场监管总局相关负责人表示，市场监管部门将始终把保障人民群众最关心、最直接、最现实的利益作为出发点和落脚点。下一步，将持续深入开展民生领域“铁拳”行动，坚决遏制市场秩序突出问题，擦亮为民执法“铁拳”品牌，进一步提升人民群众的安全感、获得感和满意度。

2022年“铁拳”行动明确八个行动重点。来源：市场监管总局

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(责编：王连香、吕骞)