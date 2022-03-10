人民网记者 孙博洋

记者从市场监管总局了解到，截至2021年底，我国累计召回汽车9130万辆、消费品8027万件，累计引导企业技术改进5800余次，不断引导企业加大技术研发力度，加强产品安全测试，推动产业链质量升级。

同时，市场监管总局还加大重点案件行政约谈和缺陷调查力度，加强汽车远程升级（OTA）技术召回监管，探索电商平台消费品召回监督与安全共治，创新启动沙盒监管模式。2021年，市场监管总局联合生态环境部发布《机动车排放召回管理规定》，将召回从安全领域扩展到环保领域。

2004—2021年我国汽车产品召回次数与数量 来源：市场监管总局

2008—2021年我国消费品召回次数与数量。来源：市场监管总局

随着政策和技术的发展，越来越多的消费者更加青睐新能源汽车。数据显示，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.6%。

市场监管部门工作人员进行产品缺陷调查。来源：市场监管总局

据了解，市场监管总局对新能源汽车安全问题格外关注，加大技术研判和缺陷调查力度，建立新能源汽车事故报告制度，组建新能源汽车事故调查协作网，制修订《电动汽车安全要求》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等相关标准规范，加强新能源汽车共性安全问题的研究。

截至目前，累计召回新能源汽车229次，涉及车辆198万辆，有效防范和化解重大安全风险，助力新能源汽车产业繁荣健康、安全有序发展。

另据市场监管总局统计，99.9%的汽车召回和50%以上的电子电器产品召回，都是产品符合标准但经使用后发现仍然存在危及人身财产安全的不合理危险。

对此，市场监管总局积极探索“发现产品缺陷—提出产品安全规范建议—实现质量提升”的工作思路，促进企业在设计、生产及售后服务等环节持续进行技术改进与质量提升。

(责编：王震、吕骞)