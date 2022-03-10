人民网北京3月10日电 （记者栗翘楚）从母婴店老板到到离乡赴京打拼的家政新人，再到收获无数家庭好评的金牌月嫂，来自河南的董丽娟用了5年的时间，在家政领域闯出属于自己的一片天地。

2017年，在看到月嫂行业大量的招聘需求，董丽娟毅然选择去学做月嫂。董丽娟说，因为天生喜欢孩子，进入月嫂行业算是一个“必然的选择”。据她介绍，进入58到家后，她通过定期培训，熟悉服务流程，并考取了母婴护理师等多项专业资格证。

家政服务关系千家万户，既是朝阳产业，也是爱心工程。值得注意的是，在人社部发布的2021年四个季度“最缺工”的100个职业排行中，家政服务员均位列前十。

近年来，我国新型城镇化加速推进，居民消费能力在不断增强，社会分工日益细化，居家养老、康复护理、育婴育幼、烹饪保洁等多样化的家政服务需求呈现刚性增长，家政服务业市场总规模保持20%左右的增速。

然而，与人们消费的新需求相比，家政服务业发展还存在供需矛盾。家政从业人员数量与市场需求之间的缺口，家政服务质量与美好生活需要之间的差距，制约了家政服务业高质量发展。

2019年6月，国务院办公厅印发《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，围绕提高家政从业人员素质、着力发展员工制家政企业、增加家政服务有效供给等10个方面促进家政服务业提质扩容，实现高质量发展。

除提高家政从业人员素质外，满足消费者的多元化需求也离不开技术的升级和行业生产组织效率的提高。不少传统家政企业通过云计算、大数据等技术实现供需精准对接，优化内部管理流程，有效提升经营管理效率。以58到家为例，其通过“58智慧家政系统”与全国劳动者直连，结合智能调度系统自动分配订单，将派单距离缩短至3公里内，减少家政人员路途奔波的同时，劳动者还可以结合阿姨端APP“58阿姨”查看订单详情，合理安排时间，匹配到合适的服务订单。

政策的支持，企业管理能力的提升，其落点都在增强家政服务人员的从业幸福感。正如董丽娟所说：“做月嫂挺好的，付出多少就收获多少，进入58到家平台后，再也不用为接单发愁，工资上更有保障，还有上户险，日子越来越有奔头了。”

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