本报记者 张艺开 叶传增 吴 君

数据来源：农业农村部、商务部

制图：蔡华伟

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农村电商方兴未艾，成为转变农业发展方式的新发力点，但也面临新挑战。如何让优质农产品获得更多消费者青睐？如何利用电商直播助力销售？物流如何又快又实惠？各地在加强品牌建设、提高电商效能、完善物流体系等方面进行了有益探索。

今年中央一号文件提出，实施“数商兴农”工程，推进电子商务进乡村。农村电商的蓬勃发展，为广阔乡村架设了农产品流通新平台，拓宽了农民增收路径，激活了乡村振兴潜能。

擦亮产品品牌

打造品质标准

市场上的农产品五花八门，同一种类产品还有产地、品质等差异，如何脱颖而出、获得消费者青睐？这离不开品牌的打造。叫响名号，形成品牌影响力，才能助力好产品成为好商品。福建六鳌红薯、山东烟台苹果、湖北洪湖莲藕……时间淘洗出的农产品品牌，在搭载农村电商这趟快车时，更容易拔得头筹。

有了品牌并非一劳永逸，如何维护品牌，持续获得消费者认可，还需要很多努力和探索。

于殿红是黑龙江省五常市民乐朝鲜族乡陆家村村民，几年前开始在网上卖自家产的大米，常常遇到消费者提问“怎么证明你卖的米是五常大米？”于殿红只好把身份证拍照给人看。好东西还愁卖，让不少农民既困惑又无奈。

转机很快出现。2015年，五常市设立了五常臻米网，对全市大米品牌产品进行公示，并以农业物联网为依托，建成“确地、确种子、确投入品、稻米三重检测”的水稻溯源防伪系统。

据介绍，五常市对良种繁育、育苗插秧、收割仓储到加工销售的27个流程99道工序逐一细化，制定并推广了五常大米种子、种植、投入品等8个方面的地方标准。

“达到标准才能进入加工溯源体系，才能使用五常大米溯源防伪标识和二维码。”于殿红说，“网上一搜，就知道咱家是五常的。袋上一扫，哪个村、谁的田、啥品种、检测报告，一目了然。有这一网一码，销量翻了不止一番。”

“2016年，市政府还开设线上‘五常大米’自营旗舰店，集合本地合作社、米企产品，统一推广运营，共同使用‘五常大米’公共品牌。”五常市商务局副局长关宝砚介绍，各部门还组织企业、合作社参加大米节等展销会，线上线下结合提升品牌影响力。

品牌化让农村电商驶入快车道，无论是擦亮旧品牌，还是塑造新品牌，提升品质是关键。不断推进区域公共品牌建设，将有利于擦亮地方特色农产品招牌，进而引领规模化生产、标准化管理和产业化经营，提升农村电商质量效益和市场竞争力。

直播促进带货

电商打开销路

如今，“销农货，找电商”成为许多农民的共识，但具体如何“触网”不少人并不在行。老乡最了解自家产品，但不擅长网络营销；主播们懂网络，但对田间地头的活计并不内行。如何发挥各自优势，让农产品“种得好”也“卖得火”？

去年，在云南省大理白族自治州宾川县乔甸镇李捷村，获得石榴丰收的村民李本斌一开始想继续通过传统渠道销售，“但问了好几家采购商，最高收购价才开到1.8元一斤。”他想起曾在别家的石榴地里看到的“果农爸爸”直播团队，几个年轻人在田里对着手机卖力吆喝，“石榴现摘现发，不吐籽味道甜！”

于是，李本斌拉着石榴来到镇上的云南果农爸爸农业科技有限公司。他家的石榴品相好、个头大，公司负责人袁晓薇说：“这样的石榴适合走电商渠道，做精品零售。”两人一拍即合，按照2.2元一斤的价格，李本斌的80多吨石榴陆续拉到了电商仓库。

袁晓薇从事农村电商行业已有4年。2018年，她辞职回乡，和几个姐妹一起创业，在网上卖当地特色蔬果。她们下到田里，向农民学习，记录、展示农产品的种植、采摘、打包、发货等环节，既卖了货，也增加了人们对当地农业的了解。如今，30多种云南果蔬经过她的网上店铺销往全国各地。袁晓薇还和村里的年轻人分享直播经验，带他们参与电商运营。

近年来，宾川县大力培育、发展农村电子商务产业，吸引年轻人返乡创业，做主播、帮带货。截至2021年底，累计培植电子商务企业78户，在电商平台开设店铺2990个，微商3000余人，上线销售农特产品突破百种，农产品上行交易日趋活跃，全县农产品网络零售额达2.09亿元。

让农民从“会种”到“会卖”，让农村电商从业者从“懂卖”到“懂种”，两者之间的良性互动对推动农村电商提质增效、促进农产品进城具有积极意义。

补齐物流短板

加速鲜货出山

对于新鲜蔬果等时令性强、保质期短的鲜货来说，物流“最初一公里”的迅速和通畅至关重要。湖北省秭归县高山陡坡之间的脐橙园里，田间轨道运输车为鲜货“出山”提供了新探索。

轻触按钮，公路边的电动轨道车缓缓降到坡下的果园。车一到，采摘工人将一箱箱脐橙快速码好，再摁按钮，几分钟内，千斤重的脐橙顺着轨道就上了山。“我们基地每年产脐橙50万斤，过去转运费每斤是1角2分钱，现在只要5分钱，总共能省3.5万元！”丰悦脐橙合作社基地负责人刘国华欣喜地说。

刘国华的脐橙基地位于秭归县郭家坝镇烟灯堡村，这里山高坡陡、不宜耕作，却是脐橙生长的沃土，“以前交通设施落后，运送橙子只能靠肩挑背扛，现在方便了！”

2019年，当地通过搭建电网对动力设备电气化升级改造，在果园和公路之间架起了两条总长250米的电动轨道，“人工背一趟橙子上下山要20分钟，现在只需4分钟左右就可以将橙子运到公路边。”刘国华说，“还不用担心人工运输的安全隐患，省时也省心了。”

在秭归，这样的田间轨道运输车有588条，总长11.93万米，它们将4万多亩地里产出的脐橙从山坡运到公路旁，完成了脐橙“出山”的第一步。

出山后，紧接着要快速出村。县里将县内快递公司、电商企业、农村综合运输服务站等调动起来，建设了“多业融合、多点合一”的村级物流服务体系。秭归县科技经信局电商办负责人刘浩天说，“秭归脐橙产业形成了果农种得好、物流跟得上、产品卖得好的良性循环。”

农产品出城，物流是重要一环。补齐农村物流基础设施短板，推动农村地区流通体系建设，将进一步打通从田间到餐桌、从枝头到工厂的道路，助力农村电商蓬勃发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)