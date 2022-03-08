数据来源：生态环境部、国家能源局

推进低碳转型 确保能源安全

本报记者 郭雪岩 齐志明

习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时强调，要积极稳妥推进碳达峰碳中和工作。

“绿色低碳是世界潮流，没有绿色低碳转型就没有未来可预见的发展。”中国工程院院士、中国石油化工集团有限公司董事长马永生委员介绍，中国石化积极推动能源革命、推进转型发展，着力建设以风光热氢为引领的多能互补新能源供应体系，在新疆库车启动建设万吨级光伏绿氢示范项目，并建设齐鲁石化—胜利油田CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵、近60万辆经济型轿车停开一年，预计未来15年可实现增油296.5万吨。

习近平总书记强调，绿色转型是一个过程，不是一蹴而就的事情。哈尔滨电气集团有限公司董事长曹志安委员认为，推进“双碳”实践决不能急于求成、急躁冒进，一定要立足基本国情，协同抓好风光电基地开发和煤炭清洁高效利用。马永生认为，实现能源过渡和替代还需一个长期艰苦的过程，要努力提高油气需求自保能力、新能源安全可靠接续能力，推动能源保障能力大跃升。“今年将进一步加大油气勘探开发力度，推进天然气产供储销协同发展，同时因地制宜推动光伏、风电、绿氢、地热等项目的发展。”

“推进能源低碳转型要统筹谋划、协同推进。”曹志安建议，从产业链供应链各环节共同发力，在装备制造环节深入实施创新驱动发展战略，扎实推进数字化转型，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造，在水电、风电、光电、储能、生物质发电、节能环保等绿色低碳领域提供更多更好的绿色化装备；在发电环节，随着新能源逐步成为电源主体，重视和推动储能产业发展，做好储能发展与电力规划、新能源规划的统筹协调；在电网环节，继续服务好新能源的接入和消纳，加强对新能源大规模接入电力系统安全风险防控。

培育森林资源 加强生态建设

本报记者 葛孟超

习近平总书记指出，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进。

“绿色是伊春的底色，生态是伊春振兴发展的根基。我们要切实履行维护国家生态安全的政治责任。”黑龙江省伊春市市长董文琴代表说，作为全国重点国有林区、国家重点生态功能区，伊春拥有400万公顷的大森林，森林覆盖率达83.8%。

“要像保护眼睛一样保护自然和生态环境。”董文琴介绍，近年来，伊春全面加强生态建设，系统保护、源头治理、整体修复，初步划定生态保护红线1.54万平方公里，建成各级各类自然保护区23个、70万公顷。持续培育森林后备资源，加快恢复小兴安岭阔叶红松林顶级群落，森林蓄积量达3.75亿立方米，年净增长1000万立方米以上。中国林科院调查评估，伊春森林和湿地资产总价值已达1.6万亿元。

董文琴表示，要统筹林区生态保护与转型发展，实施最严格的生态保护制度，建立“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”管控体系，深入开展大规模国土绿化行动。“今年计划人工造林1.2万亩、修复退化林21.4万亩、封山育林5万亩、森林抚育174万亩，推动森林资源数量和质量同步增长，着力提高森林生态系统稳定性，确保中国北方生态安全屏障更加牢固。”

董文琴建议，进一步支持大小兴安岭重点国有林区推进生态价值转化，科学探索“绿水青山就是金山银山”转化路径，激发生态保护的内生动力，让人民群众共享绿色发展成果。

持续防污治污 守护美丽家园

本报记者 崔 佳 申 茜

“天变蓝了，山变绿了，水变清了，土变净了，环境变美了。”重庆市九龙坡区委书记李春奎代表介绍，2021年，九龙坡空气质量优良天数达308天，全面消除黑臭水体，森林覆盖率达40%。

习近平总书记强调，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

“当前和未来一个时期，九龙坡将抓好工业、交通、扬尘、生活污染源管控，巩固和提升长江九龙坡段及三条次级河流水质，严格对危险废物、重金属等的管理，加强城市公园和绿地建设。”李春奎认为，污染治理治标易、治本难，最紧迫的是巩固好、拓展好污染防治攻坚战成果。持续开展废气减排、臭氧治理、“无废城市”建设等专项行动，守护一片蓝天；深入推进长江及次级河流排污整治、河湖水质达标巩固等攻坚行动，守护一江碧水；接力实施固废减量和资源化利用等重点行动，守护一方净土。

“不断完善河长制、湖长制、林长制，探索跨区域污染预警、联动处置、生态补偿和用能权、碳排放权等交易合作机制，建立健全智能化防污治污体系。”李春奎表示，除了在长效化方面加力外，最根本的是加快推动产业向低碳化、绿色化转型，大力推进氢能、风能、太阳能等新能源开发利用，加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式。

聚焦“双碳”目标 坚持循序渐进

人民网记者 李楠桦

习近平总书记指出，在降碳的同时确保能源安全、产业链供应链安全、粮食安全，保障群众正常生活，不能脱离实际、急于求成。

“这是一场持久战，不能操之过急。”中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民委员认为，碳达峰碳中和涉及面广、影响深刻，长期来看，不仅牵涉能源结构的变革，还涉及工业结构变革。

刘中民多年致力于洁净能源技术的开发及产业化。他认为，应坚持技术先行，以科技创新为基础，安排相关领域重点攻关，积极促进科研成果在行业中的应用。“目前绿色低碳技术研发已有很好进展。例如，在清洁能源的使用方面，如用氢和二氧化碳反应制成甲醇已经完成中试，光伏发电产生氢、规模化电解水制氢正快速推进；在储能平台的建设方面，多种储能技术如全钒液流电池已建设百兆瓦装置、钠流储能电池正进入应用阶段等。”

刘中民认为，绿色低碳技术在很多行业有迫切需求，煤化工、发电、钢铁行业等可能最先获得推广。“这些技术最终将运用于企业，企业的积极性也十分高，目前一些企业已经参与进来。随着技术不断进步，以及碳交易市场的启动，企业的生产成本将逐渐降低。”

此外，刘中民建议，应选择典型区域优先进行“双碳”综合示范，因地制宜地制定技术路线、产业结构，循序渐进。“在一些有资源和产业特色的典型区域优先做起来，验证一批多能融合技术并开展集成示范，为同类型区域提供可操作、可复制、可推广的技术方案。”

遏制“两高一低” 优化产业布局

本报记者 宋 宇

“坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，是必须完成的任务。”河南省开封市委书记高建军代表介绍，近年来，开封市摸排梳理“两高”项目存量、拟建清单，严格拟建项目准入，并督促不符合要求的存量项目进行整改。建立“两高”项目会商联审机制，由市发改部门牵头，会同工信、自然资源、生态环境3个部门，就拟建项目是否符合产业政策、国土空间规划等方面进行会商论证。

“项目单位将得到指导，优化产品结构和生产工艺，降低能耗强度。”高建军说，比如晋开集团老厂区搬迁转型升级新材料项目，有关部门指导晋开集团向下游延伸产业链，并采用建设光伏发电等方式，万元工业增加值能耗从4.3吨标准煤降至0.62吨标准煤。

在淘汰低水平产业方面，排查取缔落后生产工艺，引导企业向绿色智能制造方向转型，兰考县产业集聚区、开炭新材料等单位创建绿色园区和绿色工厂，推出一批绿色设计产品。同时，加快推动城市建成区重污染企业、人口密集区危化品企业搬迁改造。“两年我们实施9家企业的搬迁改造，既改善了城区环境，又督促企业对标行业先进水平。”高建军说。

他建议，要继续优化布局产业结构，培育发展生物医药、新材料等新兴产业，持续推动绿色转型，助推高质量发展。

“习近平总书记强调，既要有一个绿色清洁的环境，也要保证我们的生产生活正常进行。这为我们的工作指明了方向。”高建军表示，要时刻把百姓冷暖放在心上，坚决不搞“一刀切”，“真正把该降的降下去，该保的保起来”。

为了形成信息畅达的良性互动，开封市级领导干部每月中旬到分包联系县区现场办公，及时收集社情民意。

《 人民日报 》（ 2022年03月08日 03 版）

(责编：李楠桦、吕骞)