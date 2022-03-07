人民网记者 夏晓伦

28岁的翟建平，是武威市天祝县打柴沟镇多隆村人。提起他的本名，许多人可能不熟悉，但提起剪羊毛的“小平”，快手用户或多或少都会刷到过他的视频，看过他的直播，单次直播最多观看人数高达几万人。

翟建平在短视频平台的走红，激励着邻里乡亲，也带动了当地剪羊毛产业。好多人看到他的直播后，主动找到他学习如何剪羊毛。据了解，翟建平从来不收学费，忙的时候他每天要带十几个学生，短短一年，当地剪羊毛的人比去年增加了5倍。

如今，他也从一个人剪羊毛，到组建了一支十几人的剪羊毛小团队，从去年到今年，团队已经剪了10多万只羊，按平均每只羊6块钱算，整个团队全年收入达到70多万元。

近几年来，短视频平台加速走向普通人的生活，有的平台以内容为核心，善于打造爆款；有的平台以人为核心，流量分发相对公平，给了普通人很多机会。

有关业内人士表示，短视频平台在推动农村高质量发展中正在发挥重要作用，通过数字赋能农业、农村和农民，推动农村的高质量发展。

实际上，技术鸿沟、数字鸿沟越来越成为影响城乡差距的重要因素。如何缩小城乡之间的技术鸿沟、数字鸿沟，如何在数字经济中赋能乡村，使农村也享受技术进步和数字经济的红利，是促进乡村振兴、缩小城乡差距必须解决的关键问题之一。

从翟建平的案例可以看出，作为平台型企业，快手从农产品的生产、加工、销售等环节，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化，帮助农产品实现规范化、品牌化，助力实现农产品优质优价。同时，还深度布局农村直播电商发展，通过互联网平台，让更多的农产品走出去。

“具体来看，首先，要建立起农产品上行和工业品下行的双向通道；第二，帮助更多农产品实现标准化、品牌化和电商化；第三，链接销售端和生产端，创造出新的农产品交易图景；第四，帮助更多的乡村创作者在快手获得收入。”快手相关负责人总结道。

上述业内人士还认为，一方面，短视频平台加上现代物流体系，扩宽了农产品的贸易范围和客户群体，突破了传统商品市场实体空间的局限；另一方面，短视频平台在一定程度上减轻了市场上供需双方的信息不对称和信息不完全，减少了供需双方成交的阻力。

“数字经济最终要赋能于人，为所有人提供用得起、用得上、用得好的数字基础设施、产品和服务，就需要大力度缩小数字鸿沟，创造更大的社会价值。”快手联合创始人杨远熙表示，无论平台还是个体都是数字生态、数字空间的营造者，既要抓住机会发展，更要守护好人间烟火。

(责编：王震、吕骞)