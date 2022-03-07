人民网北京3月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2022年2月末，我国外汇储备规模为32138亿美元，较1月末下降78亿美元，降幅为0.24%，连续10个月保持在3.2万亿美元之上，我国外汇储备规模保持了整体稳定。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年2月，跨境资金流动平稳有序，境内外汇市场供求基本平衡。国际金融市场上，受地缘政治局势、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数小幅上涨，全球金融资产价格总体下跌。

“外汇储备以美元为计价货币，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

在民生银行首席研究员温彬看来，截至今年2月末我国外汇储备规模小幅回落，主要是估值因素导致。“从汇率变动来看，2月美元汇率指数有所上涨；非美元货币整体贬值，英镑、欧元均有所下跌，日元上涨。资产价格方面，以美元标价的已对冲全球债券指数有所下跌；股票价格整体回落。与此同时，今年前2个月，我国贸易实现了平稳开局，对外汇储备规模保持稳定形成了支撑。”温彬说。

谈及今后的外汇储备规模趋势，温彬认为，下一阶段，我国外汇储备规模具有继续保持稳定的基础。我国经济长期向好的基本面不会改变，持续发展具有多方面有利条件。

“当前外部形势复杂严峻，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，国际金融市场波动性明显加大。但我国统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模总体稳定。”王春英说。

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