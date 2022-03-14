人民网北京3月14日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年1至2月，全国实际使用外资金额2437亿元人民币，同比增长37.9%（折合378.6亿美元，同比增长45.2%；不含银行、证券、保险领域，下同）。

从行业看，服务业实际使用外资金额1757亿元人民币，同比增长24%。高技术产业实际使用外资同比增长73.8%，其中高技术制造业增长69.2%，高技术服务业增长74.9%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长27.8%和25.5%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长36.6%、74.9%和13%。

2021年，中国吸收外资再创历史新高，首次突破了1万亿元人民币，达到了1.15万亿元。据悉，这是近十年来首次实现两位数的增长，增速达到了14.9%。

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