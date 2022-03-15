人民网记者 杨曦

“从数据上来看，中国经济呈现出了阵阵的暖意。”

3月15日，国家统计局在国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年1-2月份国民经济运行情况。数据显示，前两个月我国主要经济指标均有所回升，国民经济恢复好于预期。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，今年以来，随着稳增长政策发力，支持实体经济的力度加大，国民经济持续恢复，工业生产和投资消费增长加快，进出口增势良好……高质量发展稳步推进，积极变化明显增多。

稳增长政策持续显效 工业生产延续回升态势

2022年1-2月份，工业生产延续了去年四季度以来逐月回升态势，多数行业生产增速有所加快，工业出口继续两位数增长，新动能持续培育壮大，工业生产态势向好。

数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，比2021年12月份加快3.2个百分点，比2021年两年平均增速加快1.4个百分点。其中，采矿业增加值同比增长9.8%，制造业增长7.3%。高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长14.4%、9.6%，增速分别比规模以上工业快6.9、2.1个百分点。规模以上工业企业出口交货值同比增长16.9%，增速较上年12月份加快1.4个百分点，增速明显高于2021年两年平均水平。

“受益于振作工业经济运行、推动工业高质量发展系列政策措施加快落地，工业企业节后有序复工复产。”国家统计局工业司副司长汤魏巍分析，1-2月份工业生产实现较快增长，这是稳增长政策显效发力的作用，既有高技术制造业、新动能产品增长加快的拉动，也有春节期间消费需求增加、企业提前排产备货等短期因素的影响。

汤魏巍表示，下阶段，应进一步深入贯彻中央经济工作会议精神和《政府工作报告》要求，坚决落实关于促进工业经济平稳增长各项决策部署，有效提升制造业核心竞争力，扎实做好减税降费和助企纾困工作，持续激发市场主体活力，着力畅通国民经济循环，确保全年工业经济平稳运行。

有效投资精准发力 结构持续性优化

今年以来，在稳增长政策作用下，固定资产投资规模持续扩大，增速明显回升。值得关注的是，高技术产业投资延续了高速增长的态势，社会领域投资保持较快增长，投资结构持续优化。

1-2月份，固定资产投资同比增长12.2%，比上年全年加快7.3个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长8.1%，制造业投资增长20.9%，房地产开发投资增长3.7%。分产业看，高技术产业投资增长34.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长42.7%、16.0%。社会领域投资增长19.1%，其中卫生、教育投资分别增长29.3%、19.8%。

付凌晖分析，投资回升主要有以下几方面因素：一是稳增长稳投资的政策发力；二是积极推动制造业投资增长的成效明显；三是基础设施投资和民生领域投资加大。他指出，投资稳增长、促发展的积极作用正在逐步显现。在投资快速回升的同时，还需要注重提高投资效率，既要有利于当前的稳增长，更要惠及长远，防止无效和低效投资。

国家统计局投资司首席统计师罗毅飞表示，随着国家稳增长稳投资政策持续显效，下阶段投资（除房地产开发投资以外）有望保持良好增势。从投资先行指标看，1-2月份，投资新开工项目个数同比增长1.1倍，新开工项目计划总投资增长62.8%；国家预算资金增长33.9%，自筹资金增长13.2%。

消费持续恢复 升级类消费增势良好

随着我国疫情防控措施持续优化，促消费政策陆续落地显效，1-2月份，市场销售恢复有所加快，基本生活类消费保持平稳较快增长，升级类消费需求持续释放，网上零售拉动作用继续显现。

1-2月份，社会消费品零售总额74426亿元，同比增长6.7%，比2021年12月份加快5.0个百分点，比2021年两年平均增速加快2.8个百分点。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、家用电器和音像器材类、文化办公用品类商品零售额分别增长19.5%、12.7%、11.1%。全国网上零售额19558亿元，同比增长10.2%。其中，实物商品网上零售额16371亿元，增长12.3%，占社会消费品零售总额的比重为22.0%。

国家统计局贸易外经司统计师付加奇表示，今年以来，我国消费市场呈现出了以下三个方面的积极特点：一是消费市场恢复有所加快，城乡市场均有回升；二是商品零售保持良好增势，餐饮消费恢复较好；三是网络购物热度不减，线下零售稳中有升。

“但也要看到，近期我国局部地区疫情多点散发，消费市场恢复基础仍需巩固。下阶段，随着疫情防控更加科学精准，消费环境不断改善，相关政策逐步发力，消费市场有望延续恢复态势。”付加奇说。

进出口较快增长 外贸韧性持续显现

2021年，我国进出口保持两位数增长，在高基数基础上，今年1-2月份进出口继续保持了较快增长，凸显出我国外贸增长的韧性。

1-2月份，货物进出口总额62044亿元，同比增长13.3%。其中，出口34716亿元，增长13.6%；进口27328亿元，增长12.9%。进出口相抵，贸易顺差7388亿元。一般贸易进出口增长16.3%，占进出口总额的比重为63.5%，比上年同期提高1.6个百分点。民营企业进出口增长16.1%，占进出口总额的比重为48.2%，比上年同期提高1.1个百分点。机电产品出口增长9.9%，占出口总额的58.3%。

付凌晖认为，推动贸易增长的主要支撑因素有四个方面：一是国内生产供给稳定优势明显；二是世界经济尽管出现一些不确定性，但恢复态势没有改变；三是稳外贸政策还会持续显效；四是国内经济恢复有利于带动进口增加。

“下阶段，尽管国际环境复杂多变，但我国外贸韧性强、潜力大的特点不会改变，全球合作发展趋势也不会改变，坚定不移对外开放也不会改变，我国外贸仍将有望保持稳定发展。”付凌晖说。

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