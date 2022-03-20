人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局印发《“十四五”市场监管科技发展规划》（以下简称《规划》），全面深入推进市场监管科技发展。

《规划》指出，“十四五”时期要强化“大市场、大质量、大监管”理念，以科技赋能市场监管现代化为主线，以改革创新为动力，着力提升创新基础能力、科研攻关能力与科技服务能力，营造良好科技创新生态，加快构建市场监管科技创新体系，推进市场监管科技自立自强，助力科技强国、质量强国建设，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

《规划》明确了“十四五”时期市场监管科技发展的基本原则，一是需求牵引，服务大局；二是深化改革，创新驱动；三是强化统筹，优化布局；四是瞄准国际，开放合作。《规划》提出到2025年的总体目标，即较为完善的市场监管科技创新体系基本建立，市场监管战略科技力量进一步加强，市场监管科技创新发展环境不断优化，科技创新支撑市场监管现代化成效显著的发展目标。《规划》提出构建市场监管科技创新体系。

《规划》从三个方面强化市场监管战略科技力量。一是提升市场监管创新基础能力，包括加强技术机构建设、科技创新基地建设和科技人才队伍建设。二是提升市场监管科研攻关能力，包括加强市场综合监管技术研究、重点领域安全监管技术研究和国家质量基础设施体系研究。三是提升市场监管科技服务能力，包括加强服务智慧监管、服务产业升级、服务民生改善、服务绿色低碳和服务国际合作的能力建设。

《规划》从两个方面优化市场监管科技创新发展环境。一是营造良好市场监管科技创新生态，包括创新科研管理组织机制、优化科技成果转化机制、完善科研激励和奖励机制、建立区域协同创新机制、强化知识产权保护运用和加强科学技术普及。二是完善规划配套保障措施，包括强化组织领导、健全投入机制和加强实施评估。

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