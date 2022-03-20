人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2021年，全国市场监管部门通过全国12315平台、电话、传真、窗口等渠道共受理消费者投诉举报咨询2381.2万件，同比增长11.8%；为消费者挽回经济损失55.5亿元，同比增长26%。

2020年与2021年投诉举报咨询数量对比。来源：市场监管总局

实现消费维权“零跑动”

据了解，随着热线平台的整合优化融合，全国12315平台访问量已达8661万人次，累计注册公众用户1093万人，处理投诉举报1130.5万件，同比增长28.4%。其中，因话务平台接入增加，话务诉求工单同比增长41.4%。

据介绍，在2021年新上线“全国12315移动工作平台”，增加“热线办理进度查询”“云端调解室”等系列便民功能，为群众提供“面对面”在线调解、进度查询等服务448.5万次，实现消费维权“零跑动”，更好保障了消费者的知情权、参与权和监督权。

投诉量有所上升

市场监管总局发布数据显示，2021年投诉量有所上升，全国市场监管部门共受理消费者投诉911万件，同比增长31.5%。

其中，质量问题、售后服务、合同问题、食品安全、广告问题等相对突出，分别占总投诉量的23.5%、17.3%、9.6%、7.6%、4.3%。食品安全、质量问题、售后服务、广告问题同比分别增长93.8%、53.6%、30.6%、29.2%，合同问题、价格问题同比分别下降15.7%、7.2%。

2016年至2021年投诉量对比。来源：市场监管总局

举报量近六年首降

市场监管总局发布数据显示，全国市场监管部门共受理举报336.5万件，同比下降25.6%，近六年来首次下降。

数据显示，举报最为集中的问题分别为广告违法行为147.6万件、侵害消费者权益行为46.6万件、食品违法行为29.4万件，合计占比为66.4%。而在2021年，价格违法、不正当竞争、广告违法行为举报量同比大幅下降，分别下降58.8%、45.8%、40.1%。

网购诉求持续增加

市场监管总局发布数据还显示，2021年，全国12315平台共受理网购投诉举报483.4万件，同比增长25.8%，占平台受理总量的38.8%。

网购投诉主要涉及质量问题117.5万件、售后服务95.8万件、合同问题37.9万件，分别占网购投诉量的41%、33.4%、13.2%。

网购举报主要涉及广告违法行为110.3万件、侵害消费者权益行为29万件、产品质量违法行为13.1万件，分别占网购举报量的56.1%、14.7%、6.6%。

2021年网购投诉举报趋势图。来源：市场监管总局

新消费诉求攀升

据了解，随着消费领域新业态的兴起和发展，直播带货、VR游戏、网红产品、汉服体验等新消费不断推陈出新，新消费纠纷也与日俱增。

市场监管总局发布数据显示，2021年，全国12315平台共接收新消费投诉举报12.3万件，同比增长110.2%。其中直播带货10.3万件，最为突出，占比83.7%。

消费者集中反映的问题为：一是部分主播存在对商品作不实描述的情况，掺杂掺假，以假充真、以次充好；二是流量造假，刷单炒信，虚假交易；三是电商经营者拖延或者拒不履行合同约定，如随意砍单拒不发货、销售商品货不对板等。

在线纠纷解决机制成效凸显

据介绍，近年来，市场监管部门大力推进在线纠纷解决（以下简称ODR）机制建设，已发展ODR企业8.7万家入驻12315平台，直接与消费者在线协商纠纷158万件；消费者满意度4.1分（满分5分）。

据市场监管总局相关负责人介绍，与传统调解方式相比，和解成功率高出16个百分点，平均处理时长缩短7天；ODR城市覆盖率达94.1%，ODR机制运行质量明显提高。

大规模实现跨部门业务共享联动

据介绍，近年来，市场监管部门按照《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》要求，各地12315主动与12345建立衔接协同机制，将各地312个话务平台的热线处理全过程纳入到全国12315平台中，102个城市实现了12345接收与12315办理的实时协同联动、跨部门业务共享。

据市场监管总局相关负责人介绍，通过上下联动，国家药监局联动处置举报85件，省级联动处置举报13.9万件、市级联动处置举报138.6万件，较好地适应市场监管特殊管辖要求，形成上下齐抓共管格局，保障了市场监管投诉举报工作“五级贯通、横向协作、上下联动、业务延续”。

(责编：初梓瑞、高雷)