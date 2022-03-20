人民网北京3月20日电 （记者乔雪峰）2021年2月，西部陆海新通道（平陆）运河工程列入《国家综合立体交通网规划纲要》。2021年12月，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出研究建设平陆运河。近日，记者从交通运输部获悉，平陆运河项目正式立项，力争今年开工建设。

“平陆运河以发展航运为主，兼顾供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等，将成为广西及西南地区、中南部分地区开辟距离最短的更经济更便捷的出海水运新通道。”广西壮族自治区交通运输厅相关负责人告诉记者，平陆运河始于南宁横州市西津库区平塘江口，经钦州灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，全长约140公里，其中分水岭越岭段开挖约6.5公里，其余利用现有河道建设。项目按内河I级航道（3000吨级船舶）标准建设，在通航建筑物建设中合理预留发展空间，项目静态总投资约680亿元。

该负责人表示，平陆运河是连通西江航运干线与北部湾国际枢纽海港，将以最短距离打通西江干流入海通道，通过左江、右江、黔江、红水河、柳江、都柳江等多条支流连通贵州、云南，实现西南地区内河航道与海洋运输直接贯通，并通过铁公水联运覆盖广大西部地区的重大交通项目，极大释放航运优势和潜力。

近期将从根本上缓解西江下游通航压力，并通过铁水联运，减轻长江通航压力，远期与正在研究论证的湘桂运河衔接，将纵向贯通长江、珠江及北部湾，更好服务西南、中南地区向南入海直达东盟。

事实上，早在2013年，国务院批复的《珠江流域综合规划（2012—2030年）》就将平陆运河规划为I级航道，通航3000吨级船舶。

2019年，国务院批复的《西部陆海新通道总体规划》明确“推进沟通广西西江至北部湾港的平陆运河研究论证”。

2020年，交通运输部印发的《内河航运发展纲要》提出要统筹推进平陆运河等运河沟通工程。

2021年，党中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》也将平陆运河纳入“四纵四横两网”国家高等级航道布局。

据该负责人介绍，平陆运河项目前期工作得到了国家发展改革委、交通运输部、水利部、自然资源部、生态环境部等有关部委的大力支持和帮助。“经过近四年的不懈努力，平陆运河项目得以立项实施，即将拉开开工建设的帷幕。”

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