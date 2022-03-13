人民网记者 罗知之

“越是困难越要坚定信心、越要真抓实干。”两会期间，围绕“稳字当头、稳中求进”的全年目标，代表委员聚焦社会热点，回应民生关切，凸显为人民谋幸福的初心、完成目标任务的信心和迎难而上的决心。10日起，人民网推出“2022两会观察·踔厉奋发建新功”系列报道。

“中国经济一定能顶住新的下行压力，必将行稳致远。”

今年我国经济发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。如何稳市场主体保就业？如何有效推进科技创新，促进产业优化升级，巩固壮大实体经济根基？怎样有序推进“双碳”行动落实？

政府工作报告字字铿锵、掷地有声，展现出我国牢牢把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调的坚定决心，擘画出我国经济高质量发展的宏伟蓝图。

更大力度更大决心稳市场主体，托举7亿多人就业基本盘

国家市场监管总局公布的最新数据显示，我国市场主体已突破1.5亿户，其中个体工商户突破1亿户，亿万市场主体承载了7亿多人的就业基本盘。

近年来，受疫情反复、消费低迷等因素影响，就业压力显著加大，企业尤其是中小微企业困难凸显。稳市场主体，就是稳发展未来。如何以更大力度、更大决心和更多举措稳定市场主体成为当务之急。

——实施新的组合式税费支持政策，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举。今年政府工作报告提出，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，退税资金全部直达企业。

全国人大代表，湖南省委统战部副部长、省工商联党组书记刘事青表示，要精准对接、简化程序，落实好新的减税降费政策，让市场主体减负前行。

——加强金融对实体经济的有效支持。多位全国政协委员表示，金融支持市场主体“大有可为”。

全国政协委员、福建省石狮市大帝集团有限公司董事长吕培榕表示，经济困难时期，金融机构应慎重抽贷、断贷，可根据企业经营年限、征信、纳税等情况细分，用大数据筛选优质企业，促进企业与金融机构双赢。

——推动降低企业生产经营成本，落实落细稳就业举措。“餐饮、住宿、零售、旅游、客运等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。”政府工作报告强调。

“在减税降费、金融信贷、要素保障等方面出台大批高含金量政策‘干货’，直击实体经济痛点、难点、堵点，对缓解企业特别是中小微企业生产经营困难，无疑是一场‘及时雨’。”全国人大代表、山东省发展和改革委员会党组书记于海田说。

“留得青山在,不怕没柴烧。”保住了市场主体，就是保住了经济发展的活力与源头。及时部署实施一系列助企惠企的重要政策、重大举措，是为中国经济发展积蓄持续前行的动能。

抓堵点抓落实抓实效，用科技创新巩固壮大实体经济根基

作为推动经济高质量发展的关键因素，科技创新成为全国两会的高频词。

基础理论、基础材料存在短板；基础研究积淀不足；科研投入、项目支持等机制有待优化……我国仍面临不少关键核心技术上的“卡脖子”问题。

政府工作报告提出，深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。

“政策是导向，政策是动力，政策也是保障。”科技部部长王志刚在3月8日的“部长通道”上指出，今年要完成好党中央、国务院关于科技工作的一系列重要任务，必须把科技政策扎实落地这项工作抓在手上、落到实处、见到实效。

全国人大代表、中国环境保护产业协会城镇污水处理分会副主任委员、中冶生态环保集团总工程师、中冶生态环保技术研究院院长程寒飞说，今年参加全国两会最突出的感受就是面对经济下行压力，国家在科技等方面给出系列政策及举措，必将激发市场活力和社会创造力，必将形成更加强大的推动发展合力。

“基础研究就是科技创新的摇篮，是未来的国家竞争力。”全国人大代表，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在听取政府工作报告后表示，为国家在基础研究的决心和举措深感振奋，这是中国科研的冲锋号，作为科技行业的代表，必将响应号召、全力以赴。

我国经济的高质量发展离不开大量科技创新型企业的参与，依赖于“专精特新”科技型企业群体的不断壮大。

“下一步，要进一步扩大‘专精特新’中小企业的规模，在已有基础上，从国家层面进一步创新‘专精特新’中小企业发展的路径，增加数量。”工业和信息化部部长肖亚庆在“部长通道”上表示。

致力“双碳”承诺，积极推进能源低碳转型

“不搞‘碳冲锋’，也不搞运动式‘减碳’，国家发展改革委将有力有序有效地推进‘双碳’工作，一定能够在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。”3月5日，国家发展改革委主任何立峰在“部长通道”上如是说。

实现碳达峰、碳中和目标是中国高质量发展的内在要求，战略意义深远，需要全社会付出长期而艰巨的努力。

2022年政府工作报告就有序推进碳达峰、碳中和工作作出全面部署，明确提出要推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。

当前，我国仍处于工业化、新型城镇化的快速发展阶段，经济结构和能源结构还有待进一步优化。全国政协委员、中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌表示，推动“双碳”短期内不能放弃传统化石能源，更不能背离经济发展这条主线。关键是走出一条生态优先、绿色低碳发展的道路。

“环保产业过去那种‘吃政策红利’的时代已经不复存在。”全国人大代表、中国环境保护产业协会副会长、昆岳互联公司董事长刘怀平表示，环保产业必将从过去的“治污”为主，进入减污、降碳协同增效，绿色生产、绿色生活和良好生态协同推进的新阶段。

碳达峰、碳中和是一场深刻的经济社会系统性变革，需要全国上下“一盘棋”。

全国人大代表、徐工高端工程机械智能制造国家重点实验室主任、徐工机械科技质量部部长闫丽娟表示，实现碳达峰、碳中和是生态环境保护的必然要求，是最普惠的民生福祉，更是企业履行社会责任的重要一环。

“作为一名电力行业代表，政府工作报告中的‘双碳’及能源低碳转型相关内容让我深受鼓舞、倍感振奋。未来，我们将加快推进新型电力系统建设，全力以赴服务‘双碳’目标实现。”全国人大代表，国网湖南省电力有限公司董事长、党委书记孟庆强说。

目标已明确，方向已清晰。只要坚守初心、保持信心、坚定决心，定能克服重重困难，实现预期发展目标。

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