人民网北京3月16日电 （记者罗知之）3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。随后，人民银行和银保监会均召开会议传达学习国务院金融委专题会议精神，并研究部署贯彻落实工作。

人民银行官网截图。

据人民银行官网消息，人民银行传达学习国务院金融委专题会议精神时指出，人民银行坚决贯彻党中央国务院决策部署，坚决提高政治站位，坚决落实金融委的工作要求，积极担当作为，把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。坚持以经济建设为中心，坚持高质量发展，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化法治化原则，坚持保护产权和两个毫不动摇。货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间。坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康平稳发展，提高国际竞争力。进一步加强部门间政策协调，及时回应市场关注的热点问题，稳定预期，提振信心，保持中国经济平稳健康发展，共同维护资本市场的稳定发展。

银保监会官网截图。

据银保监会官网消息，银保监会召开专题会议传达学习贯彻国务院金融委会议精神。会议指出，银保监会系统要深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，迅速把思想和行动统一到党中央对形势的分析判断和决策部署上来。要坚决落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署，担负起稳定宏观经济的责任，坚持发展是党执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化原则，坚持“两个毫不动摇”，切实保护产权，统筹疫情防控和经济社会发展，持续提高监管前瞻性有效性，深入推进银行业保险业改革开放，着力推动经济社会高质量发展，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

会议强调，要按照稳字当头、稳中求进的要求，全力支持稳定宏观经济大盘，促进经济运行在合理区间。要指导银行保险机构从大局出发，坚定支持实体经济发展。满足市场主体合理融资需求，加大融资供给，新增贷款要保持适度增长。促进中小微企业融资增量、扩面、降价。各部门和派出机构要鼓励银行保险机构创新支持国家科技研究，更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。提升金融服务乡村振兴质效，助力“新市民”在城镇安居创业。继续规范发展第三支柱养老保险，推动完善健康保险服务。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。要加强与香港金融监管部门的沟通协作，支持香港金融市场健康发展。

会议要求，要积极支持资本市场平稳运行。积极出台对市场有利的政策。要大力支持直接融资，促进融资结构优化。引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念，开展真正的专业投资、价值投资，成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。要充分发挥保险资金长期投资的优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。要加大权益类资管产品发行力度，支持理财公司提高权益类产品比重，保险机构发行组合类产品。要及时回应市场关注的热点问题，稳定市场预期。要积极主动加强与相关部门的沟通协调，形成保持政策预期稳定一致的合力。

(责编：罗知之、高雷)