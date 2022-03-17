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如何推动钢铁行业绿色低碳发展？业内专家这样说

2022年03月17日09:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月17日电 （记者杜燕飞）今年政府工作报告指出，要有序推进碳达峰碳中和工作。推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系，推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳。

当前，绿色低碳发展是钢铁行业转型升级发展的重中之重。目前，建龙集团、中国宝武、鞍钢、河钢等越来越多的钢铁企业发布企业碳达峰、碳中和路线图，推动钢铁行业绿色转型发展。例如，建龙集团发布的《钢铁板块绿色低碳发展路线图》表示，要通过工艺流程优化提升、前沿技术创新应用、产品绿色低碳转型、用能效率结构优化、绿色物流系统升级、资源能源循环利用六大路径，深入推进绿色低碳发展。

“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，将统领我国经济社会高质量发展。”冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，钢铁企业在制定转型升级发展规划时，需要结合我国低碳发展的大趋势，结合企业发展实际制定细致可行的碳达峰目标、路径和路线图，做到纲举目张、有的放矢。

在中钢协党委书记、执行会长何文波看来，钢铁行业走向碳达峰、碳中和，根本的解决途径在于低碳技术进步，核心是技术创新、技术突破和技术推广。

此前，工信部、国家发改委、生态环境部等三部委联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，增强创新发展能力，强化企业创新主体地位，重点围绕关键共性技术及通用专业装备和零部件加大创新资源投入，加强标准技术体系建设。落实钢铁行业碳达峰实施方案，统筹推进减污降碳协同治理。

业内人士认为，科技创新是统筹推进行业生产力提升与绿色低碳发展的关键所在。对于企业来说，通过加大科技创新投入力度，构建涵盖科研院所、上下游产业链的科研生态圈，以企业需求为出发点，加快推进低碳冶炼技术、节能降耗技术、能源综合利用等前沿技术的研发和应用，真正做到协同减污降碳。

“钢铁行业绿色制造需要数字化迭代升级、新工艺装备及技术改造的投入、能效的极致管理，需要绿色产品的精准营销和交付、绿色低碳的采购和物流、碳足迹管理等供应链服务与之协同。要持续推动工业互联网技术与钢铁绿色制造过程的深度融合，提供覆盖全生命周期的绿色智慧制造解决方案。”何文波表示。

(责编：赵竹青、吕骞)

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