人民网北京3月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，央视3·15晚会曝光问题线索后，市场监管总局立即部署指导各地市场监管部门对晚会曝光有关问题线索进行调查处理。相关省（市）市场监管部门连夜开展执法行动，依法严厉查处侵害消费者权益违法行为。

市场监管总局相关负责人表示，市场监管部门始终高度重视消费者权益保护工作，目前，各地监管部门已经展开执法行动。具体情况如下：

湖南、广东、安徽等地市场监管部门迅速会同公安部门对校园周边玩具店、小卖店等商户开展现场检查，对“三无”产品、抽奖玩具等依法予以扣押。

湖南省市场监管部门连夜对“土坑酸菜”曝光地岳阳市君山区和华容县涉事企业进行执法检查。对涉案企业依法立案，所有原料、半成品以及成品全部就地封存，责令停产停业，控制相关人员，对已外销产品启动追溯召回措施。

河南省市场监管、公安等部门组成联合工作组连夜对涉事粉条生产加工者开展处置。成立专案组对6家涉事生产加工者进行立案调查，查封涉事生产经营场所，查扣涉案原料及成品，责令涉事企业立即停止生产经营活动，对生产单位负责人实施控制措施。

天津、江苏、浙江等市场监管部门对无锡兴浜马车业、江苏蓝君科技、小刀、欧派、绿能、小牛等曝光企业进行了突击检查，对3911台电动自行车先行登记保存并抽样送检，对297台涉案车辆采取查封措施并抽样送检。

广东省市场监管部门会同公安部门组织开展专项执法检查，检查广佛机电五金城经营场所5家，扣押电线电缆产品25个型号、2208扎，现场控制揭阳棉湖涉嫌生产不合格电线电缆厂家世海电缆、生科电缆、穗讯电缆负责人和相关生产经营人员16名。

北京、天津、上海、广东、四川等地市场监管部门对10家“口碑”营销公司连夜进行突击检查。目前，已对3家企业立案调查，对涉嫌不正当竞争违法的6家企业正在进一步调查。

云南、广东等地市场监管部门联合宣传、网信、公安、商务等部门对晚会曝光企业开展现场检查，控制了相关涉事人员。目前案件正在进一步调查中。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局将加强督导，依法彻查侵害消费者权益违法行为。

(责编：赵竹青、吕骞)