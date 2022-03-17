人民网北京3月17日电 （记者乔雪峰）3月16日，国家邮政局在浙江义乌召开寄递企业座谈会，国家邮政局局党组成员、副局长陈凯在会议上表示，全系统全行业要始终坚持“稳字当头、稳中求进”的发展总基调，依法经营、夯实基础、提升质效，不断推动高质量发展和高效能治理。

陈凯指出，义乌是全国快递市场的“晴雨表”“风向标”，维护好义乌快递市场的公平竞争环境，对于进一步促进行业高质量发展、维护从业人员合法权益、提升治理效能具有重要意义。

去年以来，义乌快递市场秩序逐步规范，成果来之不易。陈凯表示，国家邮政局对于维护快递市场公平健康秩序、维护快递员群体合法权益、保障末端网点稳定运行的决心是坚定的。全系统全行业要持续巩固规范成果，切实向高质量、提质效、反内卷的目标迈进。要通过深入实施邮政快递业“两进一出”工程，推动“三分”、统筹 “三安”、落实“三化”、发力“三治”，不断夯实行业发展底盘、优化行业发展空间，持续提升产业发展定位、做强产业链延伸。同时，要探索信用监管模式，形成行业自律、社会共治的新格局。

陈凯表示，全行业要严格落实《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》和《邮政快递业疫情防控与寄递服务保障工作指南》等行业疫情防控基本制度，严格执行《浙江省国际邮件快件疫情防控工作指引》，慎终如始、毫不放松抓好防控工作，严把消毒关、交接关、投递关，筑牢行业疫情防控防线。

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