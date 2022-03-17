人民网北京3月17日电 （记者乔雪峰）为进一步做好邮政快递业疫情防控工作，近日，北京、天津、河南、甘肃、青海等省市邮政管理局通过召开专题会议、深入企业督导等形式，全力筑牢行业疫情防控屏障。

北京市邮政管理局要求，各部门、各企业要高度重视、强化防疫工作，压紧压实各级责任。一是要坚决克服麻痹松懈思想，将疫情防控工作作为首要任务全力抓好。二是要强化制度落实，严格执行行业防疫各项规定，抓好关键制度落实。三是各派出机构、各企业要加强与属地防疫部门的沟通，按要求做好工作。四是企业要加强与全国总部的沟通，进一步加强内部调度，要按照属地防疫部门要求做好安排。

天津市邮政管理局要求，各企业一是要成立工作专班，明确专人负责，及时动态关注全国和全市疫情防控形势变化，加强作业指挥和防疫工作调度。二是加强对分拨中心的管控，确保底数清、情况明。三是做好防控，严格执行相关制度，进一步加强消杀防疫。四是全方位做好进、出口邮件快件的消毒查杀，严格落实相关要求。五是严格执行《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》等行业疫情防控基本制度要求，严格落实寄递服务各环节疫情防控要求。六是强化定期开展从业人员核酸检测。七是加强宣传教育，引导从业人员严格落实。

河南省邮政管理局强调，邮政管理系统和邮政、快递企业要从严从紧压实责任做好疫情防控工作。一是要提高政治站位。树牢底线思维，扎实做好疫情防控工作，保障行业平稳有序运行。二是要落实落细各项疫情防控政策，坚决克服麻痹松懈思想，织牢织密疫情防控防线。三是要紧盯重点部位防控。严格按照《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》等行业疫情防控基本制度，坚决做到“人、物、环境同防”。四是压紧压实企业和监管部门责任。邮政、快递企业要严格按照属地疫情防控指挥部的最新要求，落实各项防控措施，进一步细化实化作业流程疫情防控措施，全力筑牢寄递渠道疫情防控屏障。邮政管理部门要切实提高做好行业疫情防控工作的责任感、紧迫感，把邮政快递业疫情防控工作作为当前首要任务来抓。五是加强值班值守工作。各级领导干部要坚守一线、靠前指挥、精准布控，抓好常态化疫情防控。各市局要构建严密的疫情防控指挥体系，高效协同运转。

甘肃省邮政管理局要求，全力抓好行业疫情防控工作，一是全系统全行业要进一步强化政治意识、风险意识，坚决把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。二是认真分析邮政快递业疫情风险，压实企业主体责任。三是要精准科学有效落实防控措施。邮政管理系统要认真担负起疫情防控的重大政治责任，高度负责，全力抓好行业疫情防控工作。坚持问题导向、目标导向、效果导向，上下齐心、协同发力，坚决打赢疫情防控阻击战。

据了解，各地督导组在分拣现场认真查看快件消杀、信息登记以及疫情防控记录台账，仔细询问扫码测温、行程查验、核酸检测、疫苗接种、应急物资储备等情况，详细了解企业内部管控措施和防控机制。

(责编：赵竹青、吕骞)