人民网北京3月17日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，近日，商务部办公厅印发《关于用好服务贸易创新发展引导基金支持贸易新业态新模式发展的通知》，鼓励以融资新途径支持贸易新业态新模式。

服贸基金是经国务院批准设立的国家级基金，由商务部、财政部战略指导，是推动服务贸易创新发展的重要举措。设立4年来，为探索拓宽外经贸领域融资新途径、带动社会资本支持服贸发展发挥了积极作用。

外向型中小企业普遍轻资产、可抵押物少，通过银行信贷等传统方式融资较难，但其具备商业模式新、增长潜力大等特点。通知指出，各地商务部门要充实外向型中小企业融资支持手段，拓宽融资渠道，推动商业银行、出口信保等机构与服贸基金合作开展金融服务创新，整合金融资源，满足外向型中小企业多样化融资需求，建立支持创新发展的投融资生态圈。

跨境电商、海外仓、数字贸易、云外包等新业态新模式是贸易发展的有生力量，是国际贸易发展的重要趋势。通知要求，推动地方相关基金及社会资本加强与服贸基金的协同配合，加大对新业态新模式的投资力度。支持构建适应跨境电商发展的配套服务体系，支持提高海外仓数字化、智能化水平，优化完善布局，发挥“蓄水池”作用，帮助中小微外贸企业借船出海；支持跨境物流服务商发展壮大，促进国际物流体系建设。支持培育数字贸易企业和项目，孵化国际化数字贸易提供商。引导符合条件的代表性领域老字号企业创新开展服务贸易，推动老字号优质服务“走出去”。

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