人民网北京3月17日电 （记者王连香）据河南省交通运输厅消息，针对ETC用户在使用中出现的设备卡签松动、电量低、余额不足等问题，近日，河南交通创新应用ETC特情自助处置终端设备，基本实现ETC特情30秒内自助处理，处置效率和用户出行体验明显提升。到今年年底，河南1886条ETC车道将实现特情处置终端设备全覆盖。

据了解，ETC特情自助处置终端通过“远程坐席＋自助服务”模式，在行业内首次实现了收费业务和监控业务在云端深度融合，可快速处置5大类19小类ETC特情。在郑少高速公路郑州西南收费站，ETC车道特情处置系统上线后，当ETC车辆发生特情无法正常通过时，司乘人员只需按照特情自助处置终端语音、图文提示操作，自助刷ETC用户卡或扫码即可缴费通行，也可根据提示呼叫远程客服，整个过程便捷高效安全。

目前，河南高速公路已有328条车道安装使用ETC特情自助处置终端，累计处理特情近15万次，10秒以内完成处置的达七成，基本实现了ETC特情30秒内自助处理。通过应用ETC特情自助处置终端，日均流量超过10万余辆（次）的郑州南收费站，年均拥堵距离1公里以上的次数由原来年均100余次减少至目前的10次以内。

近年来，按照交通运输部取消高速公路省界收费站提高通行效率的部署安排，河南省积极推广机动车安装ETC。截至目前，河南ETC用户已超1380万，ETC用户的迅速发展，不仅提升了高速公路收费站的通行效率，也为智慧高速公路建设奠定了基础。下一步，河南交通将继续以用户为中心，创新方式解决司乘人员出行中遇到的新情况、新问题，加强ETC特情处置终端推广应用。

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