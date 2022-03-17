国际油价回落，国内成品油为何还涨价？国家发改委回应了
制图：申佳平
人民网北京3月17日电 （申佳平）今日，国家发展改革委发布信息，自2022年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高750元和720元。国家发展改革委有关负责同志回答记者提问时表示，近日国际油价虽然有所回落，但综合计算，近10个工作日平均值仍较大幅度高于上期水平。
该负责同志具体解释称，国内成品油价格每10个工作日调整一次，每次价格如何调整主要看调价前10个工作日国际油价平均值与再之前10个工作日平均值的比较情况，不是简单由调价前几天国际油价变动决定。上次调价（3月3日）后，国际油价大幅跳涨，近日虽然有所回落，但综合计算，近10个工作日平均值仍较大幅度高于上期水平。
他进一步指出，由于国内成品油价格调整是与前10个工作日国际油价均值挂钩，此前也多次出现过调价日之前国际油价大幅上涨，但当期国内成品油价格却下调的情况。例如，2021年12月17日是调价日，之前2个工作日国际油价连续上涨，但当期国内汽、柴油价格每吨分别下调130元、125元。2021年7月26日、3月31日以及2020年9月18日等调价日均出现过类似情况。
“如果国际油价继续上涨，国内成品油价格将如何调整？”对于该问题，国家发展改革委有关负责同志表示，当国际油价继续上涨，但不超过每桶130美元时，国内成品油价格按机制正常调整；如高于每桶130美元，根据《石油价格管理办法》规定，按照兼顾生产者、消费者利益，保持国民经济平稳运行的原则，采取适当财税政策保证成品油生产和供应，汽、柴油价格原则上不提或少提。
据了解，今年以来，全球石油市场供需偏紧，地缘政治事件频发，国际油价持续上涨。以布伦特原油期货价格为例，2月23日为每桶96.8美元，比年初上涨22.6%。2月24日俄乌冲突爆发后，国际油价快速冲高，3月7日盘中一度超过每桶139美元，创13年来新高，此后又震荡回落，目前已降至每桶100美元左右，仍高于俄乌冲突爆发前水平。
该负责同志介绍，按照《石油价格管理办法》有关规定，国内汽、柴油最高零售价格根据国际市场原油价格变化情况，每10个工作日调整一次。截至3月17日，今年共有5次调价窗口，全国汽、柴油价格每吨累计分别提高1875元和1805元，比年初分别上涨21%和23%。
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