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2月份外汇市场运行平稳 实体经济相关跨境资金延续净流入

2022年03月20日14:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月20日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布了今年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2月，银行结汇1601亿美元，售汇1559亿美元，结售汇顺差42亿美元；银行代客涉外收入4126亿美元，对外付款4191亿美元，涉外收付款逆差65亿美元。

“我国外汇市场运行总体平稳。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2月份，银行结售汇顺差42亿美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。企业等非银行部门涉外收支趋向均衡，呈现小幅逆差65亿美元。截至2月末，外汇储备余额为32138亿美元，与1月末相比保持基本稳定。

数据显示，贸易投资等实体经济相关跨境资金延续净流入。2月份，货物贸易跨境收支顺差257亿美元，同比增长41%；直接投资跨境收支顺差88亿美元，其中外商来华直接投资资本金净流入保持较高规模，同比稳步增长。

“对于上述贸易投资活动带来的外汇流入，境内主体一部分结汇，另一部分以外币存款形式持有。”王春英表示，1至2月，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为62.4%，同比下降3.2个百分点；售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为61%，同比下降0.5个百分点。

王春英表示，当前，外部环境依然复杂严峻，疫情和通胀高企加大各国货币政策调整难度，高估值增加国际金融市场脆弱性。我国坚持稳中求进工作总基调，国民经济持续稳定恢复，基本面因素将继续成为国际收支基本平衡、外汇市场总体稳定的坚实基础。

(责编：初梓瑞、高雷)

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