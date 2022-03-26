2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年、“十四五”时期关键之年。奋进新征程，建功新时代。3月4日，人民网联合国资委新闻中心共同推出“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈，邀请中央企业负责人聚焦中央企业改革发展新成就，共话中央企业服务国家战略新举措，擘画中央企业高质量发展新蓝图。

“南水北调是跨流域跨区域配置水资源的骨干工程，是国家水网的主骨架和大动脉。”南水北调集团党组书记、董事长蒋旭光在做客“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈时表示，在完善主骨架、大动脉的前提下，区域水网、地方水网才能更好发挥作用，才能真正实现国家水网“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的目标。

聚力新征程，扬帆再出发。在复杂多变的环境下，如何推动南水北调高质量发展？如何更好发挥企业优势服务国家战略？怎样推进南水北调后续工程建设，加快构建国家水网？

“五个三”推动工程高质量发展

新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念，必须是高质量发展。

“坚持以人民为中心、坚持服务国家战略、坚持安全发展、坚持统筹调水节水、坚持绿色发展和坚持创新驱动发展，这‘六个坚持’是南水北调高质量发展的时代特征。”蒋旭光强调。

谈及如何推动南水北调高质量发展，蒋旭光表示，集团正重点围绕“五个三”推动南水北调工程高质量发展。

——牢记“三个事关”，办好“国之大事”。深刻认识南水北调在国家发展大局和战略全局中的重大作用和重要意义，完整准确全面贯彻新发展理念，把握服务和融入新发展格局的目标要求，全面服务于京津冀协同发展、雄安新区建设、黄河流域生态保护和高质量发展、长江经济带建设等国家重大战略实施，统筹推进工程建设运营，充分发挥工程战略性、基础性、公益性作用。

——建设“三条线路”，构筑“国家水网”。南水北调集团正在积极推动南水北调后续工程规划建设，加快形成我国“四横三纵、南北调配、东西互济”的水资源配置格局，同时充分利用自身优势，不断延展水网布局，发挥好国家水网建设国家队、主力军作用，积极参与区域水网、地方水网建设，助力形成国家水网。

——坚守“三个安全”，筑牢“四条生命线”。安全是高质量发展的基础和前提，要坚定不移把维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全的责任扛在肩上，坚决守住安全底线，通过建立本质安全型企业，确保“优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环”四条生命线作用得到充分发挥。

——扛起“三个责任”，打造“涉水航母”。南水北调集团围绕推进南水北调后续工程高质量发展、构建国家水网，着力延长水产业链条，确保国有资产保值增值，不断做强做优做大国有资本，切实履行好国资央企的政治责任、经济责任、社会责任。

——争创“三个一流”，服务“新发展格局”。全面提升企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，锻造一流工程、一流企业、一流品牌，充分展现南水北调集团在国家水资源宏观配置中的中国智慧、中国速度和中国力量。

“四方面”服务好国家战略实施

“南水北调东、中线一期工程自2014年12月12日全面通水以来，累计向北方调水超过500亿立方米，已惠及河南、河北、北京、天津、江苏、安徽、山东7省市沿线40多座大中城市和280多个县市区，受益人口超过1.4亿，发挥了巨大的社会、经济、生态效益，为全面建成小康社会、落实‘江河战略’、支撑重大国家战略实施、建设美丽中国等作出了积极贡献。”蒋旭光介绍。

南水北调集团成立以来，心怀国之大者，统筹发展和安全，在国家防总和水利部的统一指挥下，在去年“7·20”特大暴雨洪水袭击中，经受住了严峻考验，取得了防汛保安全的重大胜利。此外，还圆满完成了冰期输水任务，为冬奥会、冬残奥会成功举办提供了有力的水安全保障。

蒋旭光指出，南水北调集团作为国家水网建设的国家队、主力军，要从四个方面服务好国家战略实施：一是要确保南水北调工程安全平稳运行，不断提质增效。在坚决守住南水北调工程安全、供水安全、水质安全的基础上，不断挖掘工程输水潜力，建立健全统一高效的水资源配置和调度运行机制，尽可能多调水、调好水，充分发挥工程社会、经济、生态效益。

二是推动东中线后续工程建设，深化西线工程方案比选论证。国家“十四五”规划纲要明确提出实施国家水网重大工程，蒋旭光表示，要加快推进南水北调后续工程实施，以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点，加快构建国家水网主骨架和大动脉，同时积极延伸水网支动脉和毛细血管，大力服务乡村振兴和城乡一体化建设。

三是围绕南水北调和国家水网建设，多业态提升南水北调综合效益，积极拓展沿线涉水主业，不断延长水产业链条，争做现代水产业链的“链长”。

四是积极践行国家“双碳”战略，推动生态文明建设。以“助力绿色调水、奉献绿色能源”为使命，按照“自发自用、余电上网”的思路进行开发，努力实现绿色调水，助力实现碳达峰碳中和目标。

“多措并举”推进后续工程建设

水是生命之源、生产之要、生态之基。南水北调东、中线一期工程综合效益的充分发挥，给国家水网建设提供了重要理论基础和实践依据。

目前，水利部正在组织编制《国家水网规划纲要》，国家水网是以江河湖泊水系为基础、输排水工程为通道、节点控制工程为枢纽、智慧化调控为手段，集防洪、水资源调配等功能为一体的水流网络体系，是将河湖水系与水利基础设施有机结合形成的综合体系。

蒋旭光介绍，国家水网由国家骨干水网、区域水网和地方水网构成。国家水网有“纲、目、结”三要素，“纲”，就是自然河道和重大引调水工程，也是国家水网的主骨架和大动脉；“目”，是指河湖连通工程和输配水工程；“结”，是指调蓄能力比较强的水利枢纽工程。

“南水北调工程就是国家水网的‘纲’，推进南水北调后续工程建设就是推进南水北调东、中、西三条国家水网主骨架和大动脉建设，构筑我国‘四横三纵、南北调配、东西互济’的水网格局。”蒋旭光强调，在完善主骨架、大动脉的前提下，区域水网、地方水网才能更好发挥作用，才能真正实现全国水资源“一盘棋”。

目前，在推进南水北调后续工程高质量发展领导小组的领导下，按照水利部和国家发改委工作部署，南水北调正积极促进开展南水北调总体规划评估、有关重大专题研究和东、中线后续工程规划设计，积极推动东、中线后续工程进度，扎实做好中线引江补汉工程开工建设准备，同时深化西线有关重大专题研究和多方案比选论证，科学推进后续工程规划建设，确保经得起历史和实践检验。

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