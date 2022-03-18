人民网记者 罗知之

2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年、“十四五”时期关键之年。奋进新征程，建功新时代。3月4日，人民网联合国资委新闻中心共同推出“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈，邀请中央企业负责人聚焦中央企业改革发展新成就，共话中央企业服务国家战略新举措，擘画中央企业高质量发展新蓝图。

“作为国资央企，国家电投只有贯彻新发展理念、增强发展动力，才能走好新长征第二阶段赶考路，实现高质量发展。”国家电投董事、总经理、党组副书记江毅在做客“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈时表示，国家电投集团高度重视科技创新，在能源发展与变革中坚持创新驱动和创新人才培养，推进高质量发展。

扬帆起航正当时，奋楫争先谱新篇。新阶段，国家电投如何发挥能源保供压舱石作用，助力“双碳”目标有序推进？构建以新能源为主体的新型电力系统，形成了哪些特色经验和做法？怎样保持创新动力，推进高质量发展？

助力“双碳”目标，稳妥有序推动能源绿色低碳转型

“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，实现双碳目标，能源绿色低碳发展是关键所在。

江毅介绍，近年来，国家电投集团始终以“建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业”为目标，积极有序推动能源绿色低碳转型。

“国家电投集团2015年重组成立，截至上月底，电力装机增加了83%，其中清洁能源装机占比从40%提高到63%，高出行业平均水平18个百分点。新能源装机达8728万千瓦，占全国新能源装机比例13.42%。光伏装机规模、新能源装机规模、可再生能源装机规模均位居世界第一。”江毅说。

据介绍，国家电投深入贯彻新发展理念，坚定不移地走绿色发展、创新发展之路。一方面，加快发展非化石能源，积极推进沙漠、戈壁、荒漠大型风电、光伏发电基地建设，推动实施源网荷储一体化、多能互补项目和整县屋顶分布式光伏等项目开发，积极安全有序发展核电。

另一方面，全面贯彻落实能源保供责任，强化煤电支撑保障作用，抓好煤炭清洁高效利用，发挥好煤炭、煤电在能源供应体系的基础和兜底保障作用。统筹推动煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，发挥煤电调节性作用，增加新能源消纳能力。

“此外，国家电投还加速创新以新能源为核心的技术和业态发展，我们将其称为‘新能源+’。‘新能源+’就是利用清洁能源、低碳技术方面的优势，积极研究与石油、钢铁、水泥、有色金属、金融机构等企业的跨界融合，提升用户侧能源使用效率和清洁能源消费，共同努力实现绿色低碳转型发展。”江毅强调。

发展低碳清洁能源，构建以新能源为主体的新型电力系统

江毅表示，构建以新能源为主体的新型电力系统，为低碳清洁能源发展提供了广阔发展空间和难得市场机遇。国家电投探索积累出了“集中式与分布式并举”“源网荷储并举”等经验做法。

——集中式开发。国家电投坚持集中式、规模化开发风电、光伏资源。例如，在水光互补成功实践的基础上，依托青海省丰富的水、风、光资源，国家电投牵头组织开展了水能、风能、光能、储能多能互补研究工作，通过黄河上游水电资源合理开发利用，最大化释放青海省太阳能、风力、未利用荒漠化土地等资源禀赋优势，为国家提供更多绿电。

——“光伏+”模式。多年来，国家电投积极探索光伏利用，推出了“光伏+渔业”“光伏+农业”“光伏+牧业”“光伏+治沙”等模式，走出了一条“光伏+”与生态保护、服务民生相结合的新路径。

从2016年起，国家电投在青海共和县打造609平方公里的光伏产业园，减少荒漠化土地面积超过100平方公里，把荒漠戈壁变成优质牧场，当地牧民在园区内养殖2000多只“光伏羊”，“光伏+治沙”改造沙漠9.76万平方公里，实现“绿电+生态+民生”三赢。

——县域开发。国家电投因地制宜结合县域经济状况、人文特色、产业结构、资源特点等，统筹谋划县域清洁能源整体开发，以分布式、“新能源+”和“三网融合”构建现代产业体系，着力打造现代农牧业、绿电交通、智慧城市等，不断提高地方群众的生活水平和幸福感。

“实践证明，通过发展清洁低碳能源，可以实现生态效益、社会效益与经济效益平衡统一。国家电投将以自身发展优势，不断增加绿色低碳、清洁高效的能源和产品供给，持续满足人民群众日益增长的美好生活需求。”江毅说。

保持创新动力，推进能源行业高质量发展

高质量发展是新时代国有企业的必然选择。

江毅介绍，在服务国家战略层面，国家电投负责牵头实施“大型先进压水堆核电站”“重型燃气轮机”两个国家科技重大专项，是“能源工业互联网”专项任务建设主责单位。国家电投会同产业链单位，深入开展自主创新和协同创新，重大专项和专项任务的各项工作都按照节点进度高质量推进。

在助力行业发展层面，国家电投有风、光、水、火、核、天然气等多种发电类型。企业积极推进产学研用结合，解决行业共性的关键技术创新问题，推进新技术的研发和示范应用。

在产业提升层面，国家电投围绕构建以新能源为主体的新型电力系统，深化各相关领域的技术创新。

据介绍，国家电投在光伏和氢能领域开展了一系列创新实践：攻克先进高效光伏电池多项关键核心技术；光伏电站系统效率提升至84.8%，达到行业最高水平；建成国内首条综合回收率达到90%以上回收中试研发线……

江毅表示，经过努力，国家电投贯通了晶硅、硅片、电池、组件、设计及建设、运维、组件回收等一体化的光伏全产业链和创新链。“实践中体会到，先进的技术、领先的效率指标、完整的产业链，助力和支撑了国家电投光伏产业的高质量发展和一流光伏产业的建设。”

“氢能是国家电投的又一张创新名片。” 江毅说，国家电投于2016年成立氢能研发实验室，搭建了氢能研发平台，对氢燃料电池产业关键环节重点攻关。在北京冬奥会、冬残奥会期间，国家电投提供了150辆氢能大巴作交通保障，氢能大巴搭载国家电投氢能公司自主研发的燃料电池动力系统，最大续航里程630公里，执行接驳任务6131班次，接送乘客近14万人次，实现“零事故、零故障、零失误”。国家电投研发的氢能燃料电池还已应用于小型无人机上，并正在火车机车上试运行。

多年来，国家电投始终保持着创新的活力和内生动力。正如江毅所说，创新是企业的使命和责任，创新是企业的基因和特质，创新更是企业高质量发展的原动力。

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